早晚溫差大 清晨空肚運動恐猝死！醫生教4招溫差保暖

早晚溫差大 清晨空肚運動恐猝死！醫生教４招溫差保暖

日夜溫差大易猝死？近日季節變化，氣溫波動愈來愈明顯。有醫生指出，許多人可能會忽視日夜溫差的影響。日夜溫差的變化與心血管、呼吸系統疾病的風險息息相關，特別是在清晨的時間，若在冬天的清晨空腹運動，有可能會增加猝死風險。醫生指出，有3大方法有助溫差大的環境下保暖。

早晚溫差大 清晨空肚運動恐猝死！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，日夜溫差的安全範圍應設定在14–18°C(低溫)和24–28°C(高溫)之間，當日夜溫差應在8–10°C或更大的情況下，就會影響健康。舉例來說，若今天的低溫為13°C而高溫為27°C，這意味著日夜溫差達到14°C，已經進入了臨床研究所定義的高風險區域。

點為之早晚溫差大？ 根據眾多國際研究顯示，當日夜溫差大於7°C時，心血管與呼吸系統疾病的風險明顯上升。有台灣的研究甚至提前在≥6°C時便已顯示出顯著影響，代表著人體的耐受力會比我們想像中更低。黃醫生指出，日夜溫差對身體的風險可分為以下3條紅線： 1. 第一條紅線(日夜溫差 ≥6°C / 7°C)： 當日夜溫差達到這個水平，根據研究，每增加1°C，心血管死亡風險會增加1–3%。特別是對心臟病、高血壓、糖尿病、慢性腎病患者、睡眠品質差及65歲以上的老年人影響更為明顯。

2. 第二條紅線(溫暖季節的日夜溫差 ≥8.5°C / 寒冷季節的日夜溫差 ≥11°C)： 在溫暖的季節，當溫差超過8.5°C，急症室因心肺疾病的就醫風險會增加5-36%；而在寒冷的季節，超過11°C的溫差，溫差每增加1°C則有可能使急診風險增加高達41%及死亡風險提高至100%。 3. 第三條紅線(日夜溫差≥10°C)： 當日夜溫差≥10°C時，心肌梗塞、中風、心律不整和氣喘等情況會顯著增加，而這些疾病的發作，往往是在變化後的1–3天才會顯現出來，讓人措手不及。

４招溫差保暖 黃醫生表示，在這種溫差環境下，他建議以下保暖方法： 1. 夜間保暖： 夜間的保暖至關重要，尤其是在傍晚和清晨時分。這段時間，身體最容易受到溫差的影響，令血壓夜間不降、心率變異度下降或清晨心血管事件風險升高等情況出現。

建議在睡前2–3小時及半夜到清晨5–7點這兩個高風險時段進行保暖。

腹部、後頸、胸口保暖比四肢重要。

建議不要在溫差大的房間裸睡。

不要讓自己在半夜冷醒。 2. 穩定的睡眠環境： 溫度不是愈暖愈好，而是追求穩定。當 夜間溫度波動>2–3°C，自律神經就會反覆切換，導致睡眠結構破壞。

理想的睡眠環境應保持在20–24°C，並且整晚的溫度變動不應超過2°C，空調／暖氣不要定時關，避免夜間忽冷忽熱。 3. 清晨注意防冷： 早晨剛起床時，避免立即暴露在寒冷的環境中，應該先在室內活動幾分鐘，讓身體適應再外出。

不建議洗冷水臉或冷水澡、清晨空腹運動、沒保暖就到戶外。

建議起床後先在室內活動 5–10 分鐘， 穿好外套、圍巾再外出。 4. 心血管族群提高警覺： 穿好外套、圍巾再外出，多項流行病學研究顯示，日夜溫差≥7°C 是風險開始明顯上升的位置，高血壓、曾心肌梗塞、中風病史、糖尿病、慢性腎病或65歲以上應提高警覺。

黃醫生指，日夜溫差的變化對我們的健康影響深遠，尤其是當溫差達到７°C以上時，潛在的心血管和呼吸系統疾病風險顯著增加。在這樣的環境下，積極採取防護措施是至關重要的。