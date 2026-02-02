情緒令皮膚病發作！有壓力不自知也會惡化 中醫教4招識別隱性壓力

情緒會加劇皮膚病！有中醫指出，情緒對皮膚會造成影響，有患者會因為一場吵鬧後令皮膚病發作，甚至有些患者會不知道自己有很大壓力，而導致皮膚病問題大爆發。中醫指出，有４方法有助識別「隱性壓力」。

隱性壓力也會惡化 中醫師邱柏瑄在其Facebook專頁上分享指，曾有名女子求診時外表光鮮亮麗，充滿自信與活力，但身體頭皮及臉部卻出現嚴重的脂漏性皮膚炎，且雙手因汗皰疹反覆發作，導致角質增厚與苔蘚化。經把脈後，發現她的脈象顯示體內的肝火和胃火燒起來，是明顯的壓力與焦慮所致。但她卻表示自己工作和生活安好。邱醫師指，患者習慣了高壓的生活節奏，習慣麻痺大腦的感知，令她無法意識到自己忍受的壓力已經悄然內化，影響著她的身體健康。

邱醫師針對她的體質，針對性開方時，選用了以下藥材： 半夏瀉心湯：調理中焦的寒熱錯雜，改善胃食道逆流，這是「胃火」的表現。

柴胡龍骨蠔湯：疏肝解鬱，重鎮安神，針對她潛意識裡的焦慮與多夢。

茯苓、白朮：健脾滲濕，輔助代謝體內的濕氣。

外用青黛凝膠/泡泡露：修復局部發炎與角質增生。

情緒會影響皮膚病！ 邱醫師表示，經過幾次回診，雖然偶有波動，但整體的病情已經明顯改善。直到患者經歷一次家庭糾紛，長期壓抑的情緒壓力爆發，讓她不得不面對自身情緒與皮膚病的深層聯結。邱醫師強調，皮膚是人體最大的器官，也是情緒的鏡子。當大腦選擇「無視」壓力時，免疫系統和神經系統會代替其做出反應，這解釋了為甚麼吵架後，她的皮膚狀況迅速惡化。

如何打破惡性循環 許多皮膚病患者，特別是乾癬、異位性皮膚炎、汗皰疹和脂漏性皮膚炎，都會有「我沒有壓力」的想法。然而，中醫理論認為「肝主疏泄」，長期的情緒鬱結會導致氣機不暢，最終形成內熱，透過皮膚的炎症表現出來。 4招識別「隱性壓力」 以下是幾種可能顯示內化壓力的症狀： 睡眠品質差：多夢、淺眠、早醒，共同造成冗長的疲勞感。

消化系統問題：如胃酸倒流、腹脹、便秘及腹瀉交替等腸易激症狀。

肩頸僵硬：這可能表示身體持續以緊張的狀態在運行。

皮膚症狀隨情緒波動：當情緒起伏時，皮膚症狀會隨之加劇。 身心同治方法 邱醫師指，當治療這類皮膚病時，這類患者往往伴隨「脾胃虛寒」或「肝氣鬱結」，除了會使用到清熱解毒(如黃連、石膏)外，內服亦會使用疏肝理氣(如柴胡劑)搭配安神藥(龍骨、蠔)，先放鬆緊繃的神經系統，才能對抗皮膚發炎反應。外用會建議用青黛製劑能有效收濕斂瘡、清熱解毒，有助修復受損的角質屏障 另外，中醫的調理策略亦重視身心同治，建議每天練習放鬆，用10分鐘練習腹式呼吸，或是進行簡單的瑜伽伸展。邱醫師提醒，亦要接受不完美的自己，因為皮膚的修復需要時間，情緒的代謝也需要出口，不要因為皮膚復發而責怪自己。