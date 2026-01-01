前列腺癌新症10年升八成 男士應留意小便徵狀

於過往5年，在男士癌症發病率及新症數字均屬升幅之冠，根據2023年香港男性癌症發病率統計，前列腺癌位列於排行榜第三位，未來更有可能超越肺癌和大腸癌。臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍為大家提供前列腺癌有關資訊，並提醒男士們有相關徵狀宜及早求診。

由前列腺細胞異常生長所形成的前列腺癌，是香港男性常見癌症之一，單在2023年已有3,031宗新症，佔整體男性癌症新症的16.2%。按粗發病率計算，每10萬名男性中就有88.2人患上。同年亦有522名男性因前列腺癌離世，是男性致命癌症中排第4位。值得注意的是，過去10年間，前列腺癌的新症數字累積上升達83.1%，顯示前列腺癌在本港男性中愈趨普遍。

前列腺癌有甚麼症狀？ 前列腺癌早期徵狀並不明顯，有不少男士以為因為前列腺肥大而出現小便不暢、刺痛、夜尿多或尿中帶血等徵狀，到求診時才無意中發現前列腺特異抗原(PSA)高，若有上述情況，尤其是合併盆骨痛、腳腫或背部不適等，應及早求診以排除惡性腫瘤的可能。

PSA是甚麼？ 前列腺特異抗原(PSA)是是男性前列腺上皮細胞所產生的一種蛋白質，主要存在於精液中，小量會進入血液。醫學上通常透過抽血檢測血液中的PSA濃度，作為早期篩檢前列腺癌、前列腺肥大或發炎的指標。

PSA數值一般用於篩檢、或於確診後評估患者風險，又或跟進治療進度時作為參考指標，並不能單獨用來診斷前列腺癌。 PSA的正常值一般是小於4ng/mL，但這個標準會因年齡而異，隨著年齡增長，正常值上限會提高。因此，高於4.0ng/mL 也不一定代表有前列腺癌，因為前列腺肥大或發炎也會影響數值。PSA異常增高(4至10ng/mL)有中等風險，大於10ng/mL則風險更高，但最終診斷需結合肛門指診、其他影像和抽取組織檢查來判斷是否患上前列腺癌。

甚麼人較高風險？ 50歲以上的男性，若家族中有前列腺癌病史，風險會增加。長期食用高熱量及高脂肪食物、吸煙、肥胖，以及曾有前列腺病變者，亦屬於較高風險。由於部分因素屬生活習慣，因此建立健康飲食及定期檢查是預防的關鍵。

如何診斷或確診前列腺癌？ 診斷前列腺癌涉及多項檢查，包括肛門指檢、血液中前列腺特異抗原PSA指數測試、經會陰或經直腸超聲波掃描及活組織檢查和磁力共振檢查，若有需要，醫生或需安排全身掃描以評估擴散情況。

不同階段如何治療？ 因應病情階段而異。早期可以以手術切除整個前列腺及附近淋巴結，或使用放射治療。部分年紀大或身體虛弱患者，若腫瘤生長緩慢、症狀不明顯，醫生會建議密切觀察而非立即治療。中期癌症多採用放射治療配合荷爾蒙療法，而晚期則以抑制男性荷爾蒙分泌為主，例如睾丸切除或注射抗荷爾蒙藥物，必要時加上化療或新型口服藥物以提升療效。

前列腺癌治療方法 早期 手術切除整個前列腺及附近淋巴結 放射治療 體弱而腫瘤生長緩慢患者，密切觀察而非立即治療 中期 放射治療配合荷爾蒙療法 晚期 抑制荷爾蒙分泌 若未有妥善控制，癌細胞有機會經淋巴或血液轉移至其他部位，如骨骼，包括盆骨、腰椎、肋骨；肺部、肝臟等。轉移後患者可能感到劇烈骨痛、背痛或下肢水腫，嚴重時可影響活動能力。 有沒有新式療法？ 針對早期前列腺癌，目前主要可透過手術或放射治療(電療)進行處理。手術方面，除了傳統剖腹手術，香港近年很多患者都採用腹腔鏡式(微創手術)或機械臂輔助腹腔鏡式微創手術以減低創傷性和住院時間。

放射治療的優勢在於毋須開刀，治療期間副作用相對較輕。隨著治療精度的提升，以往需歷時7至8周、每周5次的療程，現已可縮短至僅5次，約在10天內完成，且療效相當。不過由於治療區域緊鄰直腸，在進行放射治療時可能令直腸損傷或發炎，少數患者有可能出現便血情況，而近年來香港引入了水凝膠技術，可作為放射治療的輔助手段。在電療開始前一至兩周，醫生會於前列腺與直腸之間注入水凝膠，分隔開兩者間的距離，從而減低治療時直腸受損的風險。而水凝膠會在注入後3個月逐漸分解，6個月內被人體完全吸收，毋須再次進行手術取出。

至於晚期前列腺癌方面，新一代口服雄激素受體抑制劑、放射性同位素治療(如 Lu177-PSMA)、標靶藥物(如PARP抑制劑)或免疫治療等均能針對不同情況提升前列腺癌患者的生存率。

臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍

前列腺癌存活率是多少？ 整體5年相對存活率達84%，若屬第一至第三期，更高達97%以上，然而，一旦進入第四期，存活率則急降至45%。因此，儘管前列腺癌一般屬於生長較緩慢的癌症，但若延誤診治仍有致命風險，及早檢查與對症治療，才是保障健康的關鍵。