熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-29 13:30
更新：2026-Jan-29 13:30

旅行撞正月經好頭痛 簡介兩大延經方法

分享：
旅行撞正月經好頭痛 簡介兩大延經方法

旅行撞正月經好頭痛 簡介兩大延經方法

adblk4

女士去旅行最怕撞正嚟M，有人為了去得更安心，服食藥物調經。延經藥和避孕藥都可以用來延遲月經，主要靠調整體內荷爾蒙水平穩定子宮內膜，避免因月事而影響到活動。

延經藥物一：避孕藥

避孕藥主要透過含雌激素和黃體酮的人造荷爾蒙阻止卵細胞發育、排出；使子宮內膜改變，而讓卵子著床困難；及讓子宮頸分泌物的黏稠提升，使精子較難進入子宮。

以下人士不應用藥

  • 有吸煙習慣

  • 懷疑或確診患有乳癌或生殖器官癌

  • 體重過高

  • 有高血壓情況

  • 有原因不明的陰道出血情況

adblk5

  • 患有肝病，包括肝功能障礙或肝臟腫瘤

  • 患有糖尿病

  • 曾經中風、心臟病發作、患有冠狀動脈疾病，或者試過有類似中風的初期徵兆，如短暫性腦缺血發作

  • 懷疑或證實已懷孕

    • 避孕藥之副作用

    噁心、頭痛、乳房脹痛、情緒波動

    M痛要慎食3類食物（am730製圖） M痛要慎食3類食物，肉類、高脂食物（am730製圖） M痛要慎食3類食物，牛奶製品（am730製圖） M痛要慎食3類食物，寒涼食物（am730製圖）

    延經藥物二：延經藥(NorcolutProvera)

    延經藥主要用作管理月經失調及其他與荷爾蒙相關的婦科狀況，為一種近似天然荷爾蒙孕酮的合成孕激素。 其主要透過補充黃體酮，讓子宮內膜維持穩定、不剝落，從而把月經推後。

    以下人士不應用藥

    • 兒童

    adblk6

  • 有血栓性疾病、肝病史、雌激素或孕激素敏感性腫瘤，或有不明陰道出血患者

  • 老年人

  • 孕婦

  • 哺乳期

  • 過敏

    • 延經藥之副作用

    包括噁心、頭痛、乳房脹痛和情緒波動等

    ADVERTISEMENT

    立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

    ad

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務