旅行撞正月經好頭痛 簡介兩大延經方法

女士去旅行最怕撞正嚟M，有人為了去得更安心，服食藥物調經。延經藥和避孕藥都可以用來延遲月經，主要靠調整體內荷爾蒙水平穩定子宮內膜，避免因月事而影響到活動。

延經藥物一：避孕藥 避孕藥主要透過含雌激素和黃體酮的人造荷爾蒙阻止卵細胞發育、排出；使子宮內膜改變，而讓卵子著床困難；及讓子宮頸分泌物的黏稠提升，使精子較難進入子宮。 以下人士不應用藥 有吸煙習慣

懷疑或確診患有乳癌或生殖器官癌

體重過高

有高血壓情況

有原因不明的陰道出血情況

患有肝病，包括肝功能障礙或肝臟腫瘤 患有糖尿病 曾經中風、心臟病發作、患有冠狀動脈疾病，或者試過有類似中風的初期徵兆，如短暫性腦缺血發作 懷疑或證實已懷孕 避孕藥之副作用 噁心、頭痛、乳房脹痛、情緒波動

延經藥物二：延經藥 ( 如 Norcolut 或 Provera) 延經藥主要用作管理月經失調及其他與荷爾蒙相關的婦科狀況，為一種近似天然荷爾蒙孕酮的合成孕激素。 其主要透過補充黃體酮，讓子宮內膜維持穩定、不剝落，從而把月經推後。 以下人士不應用藥 兒童

有血栓性疾病、肝病史、雌激素或孕激素敏感性腫瘤，或有不明陰道出血患者 老年人 孕婦 哺乳期 過敏 延經藥之副作用 包括噁心、頭痛、乳房脹痛和情緒波動等