吃出五色好氣色！中醫教你用色養生的秘密

中醫講求「色入其臟」——青、赤、黃、白、黑五色，分別對應肝、心、脾、肺、腎，「五色養生」概念正是源自「五行學說」。透過多吃不同顏色的食物，不但能針對性滋養臟腑，還有助身體各個系統補足能量，調和陰陽、平衡氣血，甚至能預防疾病。想知道怎樣配搭餐桌上的色彩，吃出健康和好氣息？以下屈臣氏註冊中醫師李尚文分享一系列實用貼士，教你用色彩開啟每日的養生力！

五色對應五臟 白色食物潤肺止咳 1.青色(綠色)入肝 青色食物能入肝經，疏肝解鬱、養血明目。適合肝氣鬱結、眼睛疲勞、壓力大的人。

常見食物：菠菜、芥蘭、綠豆、青椒、奇異果。 主要作用：緩解壓力、改善視力、護肝排毒。 2. 赤色(紅色)入心 紅色食物性溫，能補心血、活血化瘀、養心安神。適合心血不足、心悸失眠、氣色差的人。 常見食物：紅棗、枸杞、番茄、紅豆、紅蘿蔔、草莓。 主要作用：補血養心、促進血液循環、提升精神。 3. 黃色入脾 黃色食物性平味甘，能健脾益氣、化濕開胃。適合脾虛濕重、消化不良、疲倦乏力的人。 常見食物：南瓜、黃豆、玉米、薑黃、香蕉、黃椒。

主要作用：增強消化吸收、提升免疫力、改善水腫。 4. 白色入肺 白色食物性涼潤，能潤肺止咳、清熱宣肺。適合肺氣不足、乾咳少痰、皮膚乾燥的人。 常見食物：白蘿蔔、蓮藕、百合、山藥、梨、白木耳、杏仁。 主要作用：潤肺護膚、緩解咳嗽、強化呼吸系統。 5. 黑色入腎 黑色食物性溫補，能補腎益精、強筋健骨、烏髮抗衰。適合腎虛、腰膝酸軟、脫髮早白的人。 常見食物：黑豆、黑芝麻、黑木耳、桑椹、黑米、海帶。 主要作用：補腎固精、延緩衰老、改善聽力與骨質。

食物顏色配搭 有助調理五臟 五色養生最著重「平衡」，每日飲食宜涵蓋多種顏色，拼湊成「五色餐盤」。建議在日常飲食中，以及根據體質和季節配搭不同顏色食物： 日常飲食： 每餐至少包含三種顏色，主食可選黃色或黑色(如米飯拌黑米)，菜餚可加入青色蔬菜，並配以紅、白元素。 應對體質調配： 肝火旺(易怒、口苦)：多吃青色＋白色，如菠菜炒白蘿蔔。 心火旺(失眠、心煩)：多吃青色＋黑色，如綠豆黑米湯。 脾虛濕重(疲倦、腹脹)：多吃黃色＋赤色，如南瓜紅棗湯。

肺陰虛(乾咳)：多吃白色＋黑色，如雪梨黑木耳湯。 腎虛(腰酸、畏寒)：多吃黑色＋黃色，如黑豆山藥粥。 順應季節： 春季養肝：多青色。 夏季養心：多赤色。 長夏健脾：多黃色。 秋季潤肺：多白色。 冬季補腎：多黑色。 五色養生不僅滋養臟腑，顏色本身亦能透過視覺刺激促進食慾與情緒平衡。長期堅持，有助提升身體的自癒能力、改善亞健康狀態。不過採用時應注意個人體質，有慢性疾病者亦應先諮詢專業註冊中醫師。

屈臣氏註冊中醫師李尚文