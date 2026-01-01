熱門搜尋:
adblk3
adblk3
健康
出版：2026-Jan-29 12:30
更新：2026-Jan-29 12:30

吃出五色好氣色！中醫教你用色養生的秘密

中醫講求「色入其臟」——青、赤、黃、白、黑五色，分別對應肝、心、脾、肺、腎，「五色養生」概念正是源自「五行學說」。透過多吃不同顏色的食物，不但能針對性滋養臟腑，還有助身體各個系統補足能量，調和陰陽、平衡氣血，甚至能預防疾病。想知道怎樣配搭餐桌上的色彩，吃出健康和好氣息？以下屈臣氏註冊中醫師李尚文分享一系列實用貼士，教你用色彩開啟每日的養生力！

五色對應五臟  白色食物潤肺止咳

1.青色(綠色)入肝  

青色食物能入肝經，疏肝解鬱、養血明目。適合肝氣鬱結、眼睛疲勞、壓力大的人。  

常見食物：菠菜、芥蘭、綠豆、青椒、奇異果。  

主要作用：緩解壓力、改善視力、護肝排毒。

 

2. 赤色(紅色)入心  

紅色食物性溫，能補心血、活血化瘀、養心安神。適合心血不足、心悸失眠、氣色差的人。  

常見食物：紅棗、枸杞、番茄、紅豆、紅蘿蔔、草莓。  

主要作用：補血養心、促進血液循環、提升精神。

 

3. 黃色入脾  

黃色食物性平味甘，能健脾益氣、化濕開胃。適合脾虛濕重、消化不良、疲倦乏力的人。  

常見食物：南瓜、黃豆、玉米、薑黃、香蕉、黃椒。  

主要作用：增強消化吸收、提升免疫力、改善水腫。

 

4. 白色入肺  

白色食物性涼潤，能潤肺止咳、清熱宣肺。適合肺氣不足、乾咳少痰、皮膚乾燥的人。  

常見食物：白蘿蔔、蓮藕、百合、山藥、梨、白木耳、杏仁。  

主要作用：潤肺護膚、緩解咳嗽、強化呼吸系統。

 

5. 黑色入腎  

黑色食物性溫補，能補腎益精、強筋健骨、烏髮抗衰。適合腎虛、腰膝酸軟、脫髮早白的人。  

常見食物：黑豆、黑芝麻、黑木耳、桑椹、黑米、海帶。  

主要作用：補腎固精、延緩衰老、改善聽力與骨質。

日常養生貼士，腎俞：肚臍正後方旁開二橫指處。可補腎、治腰痛，並改善聽力（am730製圖） 日常養生貼士，足三里：外膝眼直下四橫指處。溫熱此穴有助提升免疫力，扶正袪邪（am730製圖） 日常養生貼士，三陰交：腳內踝尖上方四橫指、脛骨後緣凹陷處。可健脾益氣、補肝腎（am730製圖） 日常養生貼士，巨闕：肚臍上方兩個四橫指處。可養心安神，改善心臟問題（am730製圖）

食物顏色配搭 有助調理五臟

五色養生最著重「平衡」，每日飲食宜涵蓋多種顏色，拼湊成「五色餐盤」。建議在日常飲食中，以及根據體質和季節配搭不同顏色食物：

  • 日常飲食：

每餐至少包含三種顏色，主食可選黃色或黑色(如米飯拌黑米)，菜餚可加入青色蔬菜，並配以紅、白元素。

  • 應對體質調配：  

  肝火旺(易怒、口苦)：多吃青色＋白色，如菠菜炒白蘿蔔。  

  心火旺(失眠、心煩)：多吃青色＋黑色，如綠豆黑米湯。  

  脾虛濕重(疲倦、腹脹)：多吃黃色＋赤色，如南瓜紅棗湯。  

  肺陰虛(乾咳)：多吃白色＋黑色，如雪梨黑木耳湯。  

  腎虛(腰酸、畏寒)：多吃黑色＋黃色，如黑豆山藥粥。

  • 順應季節：  

  春季養肝：多青色。  

  夏季養心：多赤色。  

  長夏健脾：多黃色。  

  秋季潤肺：多白色。  

  冬季補腎：多黑色。

五色養生不僅滋養臟腑，顏色本身亦能透過視覺刺激促進食慾與情緒平衡。長期堅持，有助提升身體的自癒能力、改善亞健康狀態。不過採用時應注意個人體質，有慢性疾病者亦應先諮詢專業註冊中醫師。

屈臣氏註冊中醫師李尚文

色入其臟 五色養生 五行學說 五色餐盤 五臟
