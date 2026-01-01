ADHD與ASD點分？醫生詳解差異與治療方法

近年來，隨著大眾對兒童心理健康的重視提升，專注力不足及過度活躍症(ADHD)與自閉症譜系障礙(ASD，簡稱自閉症)逐漸被更多家庭與教育現場所認識。然而，臺北市立聯合醫院中興院區精神科主治醫生蔣立德指出，臨床與教育實務中也發現，ADHD的部分症狀表現，容易與自閉症產生混淆，甚至出現誤判情形，進而影響孩子後續的學習支持與介入方向。

蔣立德醫生指出，ADHD典型症狀表現包含注意力不易維持、活動量偏高及衝動控制困難。孩子可能在課堂中頻繁分心、離座、插嘴，或在團體活動中出現不經思考的行為反應。在人際互動上，這類孩子不時會因為衝動或情緒調節困難，而被誤解為不懂社交規範，從而被認定具有自閉症特質。

事實上，自閉症的核心特徵在於社交溝通上的質性差異，例如較難理解他人非語言訊息、社交互動的動機不同，以及出現重複性行為或高度固定的興趣。相較之下，多數ADHD孩子其實具備一定的社交動機，也能理解他人感受，只是因注意力與自我控制能力不足，導致行為表現不穩定。若僅根據外顯行為快速下結論，容易忽略兩者的核心差異，進而導致治療上的延誤。畢竟面對ASD，在現實上容易被看作是個人的特質，而以教育與各種行為治療作為處遇上的主軸，但ADHD已經有相對有效且理想的藥物可以治療，並大幅改善症狀。

正確診斷需完整發展史 長期追蹤與彈性評估

蔣立德醫生強調，正確診斷仰賴完整的發展史蒐集、家長與教師回饋、標準化評估工具，以及跨專業團隊的綜合判斷，而非單一時間點的觀察。特別是在學齡兒童身上，行為表現會隨現實生活情境與個案的情緒變化改變，也因此更需要長期追蹤與彈性評估。

以一名小學四年級男童小宇為例，他因上課時經常離座、插話，與同學互動衝動而產生衝突，被校方初步懷疑可能有自閉症傾向。低年級剛開始只安排社交互動的治療團體，但效果有限下，家長帶他接受進一步專業評估後發現，小宇在理解他人情緒、分享興趣及建立友誼方面並無明顯困難，主要挑戰來自注意力維持與衝動控制。最終，他被診斷為ADHD，在規律藥物治療之下，合併行為策略與親職支持、並於團隊會議討論後調整學習環境，課堂表現與人際關係均有明顯進步。