年尾飯局多！醫警告：小心血糖失控 咪以為冇症狀就冇事

農曆新年將至聚餐頻繁，不少上班族的作息與飲食變得不規律。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，這段時間正是血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能在體檢中意外發現罹患糖尿病。

血糖過高 恐引起腎臟、心血管疾病

江珠影主任表示，許多人在初期可能沒有典型症狀，如口渴、頻尿、體重下降或視力模糊，但高血糖已悄悄損害血管與器官。許多患者誤以為「沒症狀就沒事」，卻可能已在不知不覺中影響心臟與腎臟健康。

江珠影主任說明，血糖控制不佳會加速血管老化、變狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高2到4倍。腎臟方面，高血糖會使腎臟過勞，初期可能僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重時甚至需要洗腎。