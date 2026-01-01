長期排尿不乾淨恐致膀胱永久受損？揭開前列腺肥大的無痛假象！

半夜頻繁起牀上廁所、尿流變細、總覺得尿不乾淨，這些症狀常被男性視為年紀大的正常身體變化，甚至因覺得求醫麻煩而選擇接受或忽略。然而，這些「小問題」很可能與良性前列腺增生（Benign Prostatic Hyperplasia, BPH），俗稱前列腺肥大有關。由於症狀初期不明顯，許多患者延誤就醫，等到生活質素明顯下降，甚至出現急性尿瀦留時，才驚覺問題的嚴重性。

「不痛不癢，應該沒那麼嚴重？」

前列腺肥大常被形容為男士健康的「隱形殺手」，患者往往因未感到明顯疼痛或不適而毫不察覺。隨着腺體組織不斷增生，並逐漸堵塞膀胱出口，一連串令男士難以啟齒的排尿障礙便會接踵而來。如上廁所時需要「等一陣」才能排出、尿流變得細弱緩慢、甚至需用力排尿也無法完全排空膀胱時，便已是身體發出的明確警號。若此時仍選擇忽視或忍耐，膀胱將面臨嚴重負荷。殘餘尿液滯留可能引發反覆性尿道炎及血尿，更可能隨時惡化為急性尿瀦留，屆時患者將完全無法排尿。