長期排尿不乾淨恐致膀胱永久受損？揭開前列腺肥大的無痛假象！

半夜頻繁起牀上廁所、尿流變細、總覺得尿不乾淨，這些症狀常被男性視為年紀大的正常身體變化，甚至因覺得求醫麻煩而選擇接受或忽略。然而，這些「小問題」很可能與良性前列腺增生（Benign Prostatic Hyperplasia, BPH），俗稱前列腺肥大有關。由於症狀初期不明顯，許多患者延誤就醫，等到生活質素明顯下降，甚至出現急性尿瀦留時，才驚覺問題的嚴重性。
「不痛不癢，應該沒那麼嚴重？」
前列腺肥大常被形容為男士健康的「隱形殺手」，患者往往因未感到明顯疼痛或不適而毫不察覺。隨着腺體組織不斷增生，並逐漸堵塞膀胱出口，一連串令男士難以啟齒的排尿障礙便會接踵而來。如上廁所時需要「等一陣」才能排出、尿流變得細弱緩慢、甚至需用力排尿也無法完全排空膀胱時，便已是身體發出的明確警號。若此時仍選擇忽視或忍耐，膀胱將面臨嚴重負荷。殘餘尿液滯留可能引發反覆性尿道炎及血尿，更可能隨時惡化為急性尿瀦留，屆時患者將完全無法排尿。
「半夜一直起牀上廁所，年紀大都會這樣？」
夜尿次數增加是前列腺肥大的常見表現之一，但許多人將其視為單純老化的現象。醫生指出，若每晚需起牀上廁所兩次或以上，且持續一段時間，就應提高警覺。長期夜尿不僅影響睡眠質素，也會造成白天精神欠佳，進一步影響工作表現與生活質素。透過檢查釐清夜尿原因，才能避免將疾病誤當成正常老化而延誤治療。
「如患上前列腺肥大，手術真的非做不可嗎？」
不少男性對前列腺肥大的手術治療充滿恐懼，擔心一定要接受手術。是否需要手術會按症狀的嚴重程度、對生活的影響以及整體健康狀況來綜合評估。輕中度患者可先以藥物治療改善症狀，如α- 阻滯劑及5α- 還原酶抑制劑，可幫助患者緩解症狀及抑制前列腺增生。近年也有多種微創治療選擇，如水蒸氣消融手術、前列腺提拉術等，治療並非一開始就需要動刀切割。這些技術創傷小，術後恢復快，對比傳統手術副作用更少。許多患者害怕做手術，但最可怕的其實是「太晚手術」，及早就醫能保留更多治療選擇，治療效果亦會更好。
前列腺肥大雖是常見疾病，但若未妥善處理，可能引起泌尿系統的併發症，對生活造成長期影響。當排尿習慣出現改變時，切勿忽視病情或自行判斷，應主動諮詢泌尿科醫生，透過相關檢查找出原因，才能在病情尚可控制時及時接受合適的治療，讓生活保持自在無憂。