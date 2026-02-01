研究：攝取高升糖食物或增加認知障礙症風險

珍奶、汽水及蛋糕等食物是不少人心中的comfort food，但西班牙一項研究發現，人們攝取的碳水化合物類型，可能對罹患認知障礙症的風險產生顯著影響，經常食用高升糖食物可能會令大腦更早退化。

確定兩者相關性

根據刊載在《International Journal of Epidemiology》的研究，西班牙羅維拉—維爾吉利大學的研究團隊，分析英國20多萬名成年人的數據。這批人在研究開始時都沒有患上認知障礙症，並透過問卷提供飲食資料，然後計算每位參加者飲食的升糖值和血糖負荷。

在平均長達13年的追蹤期間，有2,362名人患上認知障礙症。研究利用統計方法分析，確定食用低升糖值食物與降低認知障礙症風險相關，而高升糖值食物則會增加疾病風險。整體而言，低至中升糖值飲食可以降低阿茲海默症風險16%，反之高升糖值飲食則會令患病風險上升14%。