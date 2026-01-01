消委會臘腸｜賀年臘腸邊款最好？消委會評4.5星高質臘腸懶人包

賀年食品有很多款，除了蘿蔔糕及年糕外，臘腸亦不可缺少，「腸」和長同音，故食臘腸又有「長久團圓」之寓意；而潤腸則表示「家肥屋潤」。消委會過去一項臘腸測試，當中多款樣本獲評4至4.5星，表現突出。包括官燕棧、樓上等品牌，適合賀年選購。 消委會在第566期選擇月刊中，測試了市面上30款臘腸樣本，包括了16款預先包裝樣本及14款非預先包裝樣本，當中有一款預先包裝樣本及7款非預先包裝樣本在其產品描述中有包括「瘦」字，每100克價錢由11元至39.7元不等。測試項目同時包括營養素、重金屬、禁用染色料、防腐劑、塑化劑、多環芳香烴等物質的含量。

屬高脂食物 留意攝取量 有2款預先包裝樣本未有提供營養標籤；其中一款的營養標籤沒有列出糖、飽和脂肪和反式脂肪的含量。 而其餘樣本的營養成分測試結果顯示，有29款樣本檢出的總脂肪含量超過每100克20克，屬高脂食物，只有一款輕微低於每100克20克。檢出的飽和脂肪含量由每100克6.1克至17.5克。 另有部分樣本檢出的總脂肪和飽和脂肪含量比其標示值低很多，雖無違反法規，但就顯示其營養標籤不能準確地反映產品的實際情況，對消費者在選擇產品時有一定影響。

以總脂肪含量最高的樣本為例，進食一條便會攝入23.5克脂肪，已高於每餐的上限。消委會提醒，攝入過量脂肪會增加患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險，導致嚴重的健康問題。飽和脂肪和反式脂肪對心臟健康的影響尤其嚴重，消費者在選擇食物時必須注意脂肪含量，切勿進食過多。

宜選較低糖款式 糖分方面，有25款樣本(13款預先包裝和12款非預先包裝)檢出的糖含量超過 每100克15克，屬於高糖食物。其中2款預先包裝樣本檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出超過20%，其中一款更高出達81.0%。

世界衛生組織建議，游離糖的攝取量應少於每日所需能量的10%。以一個每日攝取2,000千卡能量的成年人計算，每日攝取的游離糖應少於50克，如進食太 多可能引致肥胖及相關的代謝疾病。 高鈉可致血壓及心血管問題 除糖分及脂肪，製作蠟腸的過程也會添加鹽或含鹽的調味料，今次結果顯示，全部樣本檢出的鈉含量都超過每100克600毫克，屬高鈉食物。16款預先包裝樣本檢出的鈉含量由每100克1,314.5毫克至1,971.6毫克不等。 其中2款預先包裝樣本檢出的鈉含量比其營養標籤標示值高出超過20%，有一款更高出73.6%。

成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，如攝入過量的鈉會增加患上高血壓、中風和心血管疾病的風險。

獲評為 4.5 星 *官燕棧古法經典臘腸皇 300克 $84 *樓上廣東風味臘腸 8兩(303克) $70 *大棧加拿全天然臘腸 250克 $75 (最低糖及最低鈉) *仁御堂皇牌精選臘腸皇 250克 $42 獲評為 4 星 *安記特級臘腸皇 300克 $60 永華臘味行 每斤$116 恆興臘味雜貨 每斤$148 ^安記 每斤$98 *為預先包裝臘腸 ^產品描述有「瘦」字 添加劑同樣要注意 是次測試在6款非預先包裝的樣本中，檢出並非該規例內准許添加的染色料。其中一款檢出紅2G(red 2G)，另有5款檢出若丹明B(又稱玫瑰紅，rhodamine B)。

另有15款添加硝酸鈉或亞硝酸鈉作為防腐劑，部分產品會用代號 E250、E251標示。其中一款樣本表示不加亞硝酸鹽防腐劑，但其成分中含有加入硝酸鹽的芹菜粉。