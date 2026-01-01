晚期胃癌 生物標記檢測 助精準用藥

胃癌在本港每年約有1,200至1,300宗新症，而死亡個案則約600宗，死亡率接近一半；造成死亡率高的原因是初期徵狀不明顯，確診時已屬晚期。香港消化道腫瘤學會推出免費Claudin 18.2生物標記檢測計劃，幫助晚期胃癌患者找出最合適治療方法。 該會會長、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，胃癌與胃食管交界處腺癌的症狀和治療策略類似，「初期症狀如胃氣、進食後腹脹、易飽都是常見小毛病，易令人掉以輕心。」到嘔吐、吐血、體重急劇下降、排黑色大便已經可能屬病情中後期。

存活率相對低 胃癌患者的存活率相對其他癌症較低，即使是較早期的未擴散胃癌，5年存活率也只有75%，若已出現遠端擴散，更跌至7%。林嘉安續指，對於已擴散的晚期胃癌，單用手術已無法根治，而且於身體多處位置切除腫瘤，對患者也是弊多於利；醫生會考慮利用化療、標靶治療、免疫治療等全身性治療，助患者控制病情。「現今癌症治療著重『精準治療』，據個人腫瘤特徵選擇最可能有效的治療方法。」

精密診斷協助治療 為達到精準治療，胃癌診斷也變得更精密。常用檢查流程為胃內窺鏡抽取有懷疑組織作病理化驗，確診後以電腦掃描或超聲波確診癌細胞，以及有否出現擴散，有需要時輔以腹腔鏡檢查。中大醫學院病理解剖及細胞學系教授杜家輝指，病理化驗過往主要為組織學診斷，觀察其形狀和分化程度等，「現時則發展至分子特徵鑑定，檢查內部『基因說明書』及表面蛋白標籤。」方法分別有免疫組織化學染色、原位雜交技術及次世代定序。

Claudin 18.2生物標記 針對胃癌，常見分子特徵鑑定對象有HER2、PD-L1、微衛星不穩定性(MSI/dMMR)及較新的Claudin 18.2。杜家輝指出，Claudin 18.2正常存在於胃黏膜上皮細胞連接處的跨膜蛋白，如發生癌變，Claudin 18.2因細胞結構混亂而暴露於腫瘤細胞表面，故可作為治療靶點，「若免疫組織化學染色發現其強度達2+以上、並有75%或以上癌細胞出現染色反應，便屬於Claudin 18.2陽性。」過往研究發現，晚期不可切除或轉移性胃癌或胃食管交界處腺癌患者中，約38%屬Claudin 18.2陽性。

免費檢測計劃 把握一線治療對晚期胃癌患者極之重要。林嘉安表明，不少患者無法進入第二或第三線治療，應及早使用最有效藥物，或根據生物標記精準用藥，「因為一線治療後，身體會有改變，或影響二線及之後的治療選擇，故『好藥留待最後用』的想法不可行。」而針對Claudin 18.2陽性的標靶治療，整體存活期平均超過一年。

為幫助晚期胃癌與胃食管交界處腺癌患者作出精準治療，香港消化道腫瘤學會推出免費Claudin 18.2生物標記檢測計劃，名額100個，有需要患者可與主診臨床腫瘤科醫生查詢。