告別無效減肥 保命不為靚

本港約半數人面臨體重超標，而減肥不僅改善外形，亦是為了整體健康，降低引起各種慢性疾病的風險。心臟科專科醫生陳曉藍指出，「肥胖會對心臟構成威脅，甚至帶來致命風險。雖然並非無法逆轉，但許多減肥人士就算盡力配合飲食與運動，也躲不過停滯期或反彈後果。原因可能與體內的荷爾蒙有關，而新型的減肥針治療則針對這情況，利用降低食慾原理去控制體重。」 肥胖由多重因素交織而成。陳曉藍表示，「很多時候是遺傳因素所致。」遺傳因素會影響食慾和飽足感。此外，社會環境、生活習慣、運動習慣及壓力等也是導致肥胖的原因。

脂肪殺心臟 肥胖是各種疾病的成因，尤其心血管疾病。「肥胖可引致很多不同的疾病，最常見是對於心血管的影響，包括心腦血管病、心臟衰竭、中風。」陳曉藍指出，肥胖亦會隨時間的推移深入影響身體的多個器官，例如導致關節炎、慢性呼吸病及睡眠窒息的惡化。「若不控制體重，這些病症只會惡化，長此以往甚至可能面臨生命威脅。」

減肥忌心急 設定減肥目標，陳曉藍建議應避免過於進取的計劃，以免影響新陳代謝。「目標應該是可持續性的。例如，一個月減去體重的2%至4%相對較理想。若體重是60公斤，目標可能每個月大概減1至3公斤。」她指出，持續的改變會比短期的極端減肥更有效，更容易保持。

減肥樽頸位 「肥胖人士單靠飲食和運動來減重常常難以持久。」陳曉藍提到，即使有良好的飲食計劃和運動習慣，結果也可能因代謝適應而事倍功半。「一旦開始減重，身體會自動調整荷爾蒙分泌，這個適應性可能會減緩體重下降的效果，使得長期減重變得困難。」 「若努力減肥卻未見成效，不妨與醫生討論一下，可能有內分泌或其他健康問題。」她強調，適當的檢查很重要，必要時可考慮藥物輔助治療。

減肥針調節飽餓感 針對減重藥物的使用，陳曉藍表示現今市場上有許多不同類型的藥物。「腸泌素類減肥針為新一代的選擇，這類藥物會使人感覺飽腹，並減少食慾。」她解釋，腸泌素是進食後身體就會分泌出來的，所以，可以利用這種藥物提高飽腹感和控制脂肪攝取的原理，達到有效的體重控制。

停藥怕反彈？ 一旦接觸藥物，部分人就會擔心停藥後會有立刻「打回原形」。陳曉藍建議，「慢慢減藥，並與醫生商量如何調節飲食和運動，以降低反彈的機會。」其實使用藥物期間，持續改善生活習慣也不可或缺，「打減肥針期間，應做運動鍛煉肌肉，飲食上留意蛋白質的攝取，以防減少進食量後，可能出現的肌肉流失問題。」養成良好的習慣，有助減低停藥後反彈的機會