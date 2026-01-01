罕見EGFR肺癌亞型 雙特異性抗體治療助延壽

肺癌是本港癌症「頭號殺手」。據醫管局數字，單在2023年便錄得6,111宗肺癌新症，並造成3,880人死亡，為癌症死亡之冠。肺癌主要分為非小細胞肺癌(NSCLC)及小細胞肺癌(SCLC)，其中超過85%患者屬於NSCLC。當病情進入晚期，高達40%患者面臨腦轉移風險，甚至可能喪失自理能力、生存期縮短等，對病人及家庭均是沉重打擊。 罕見亞型治療選擇少 近年基因檢測技術普及，讓醫學界更清楚掌握肺癌的分子特徵。大數據顯示，亞洲NSCLC患者約一半帶有EGFR基因突變，傳統上可透過EGFR酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKIs)控制病情。然而，當中有一個罕見亞型——EGFR外顯子20插入突變(Exon 20 Insertion)，僅佔EGFR突變患者約4.8%，卻對現有EGFR-TKIs治療的抗藥性高。由於一線治療選擇有限，這類患者的預後普遍較差，真實世界數據顯示5年總生存率不足8%。

針對EGFR及MET靶點 醫學界近年探索了多種方案，其中「雙特異性抗體」治療，能同時結合兩種不同標靶分子，達致更精準療效。內科腫瘤科專科醫生李兆澄表示，精準治療強調根據患者的基因特徵量身訂製治療方案，有效提升治療成效並減少不必要的副作用。以埃萬妥單抗為例，屬新型EGFR及MET雙特異性抗體，專為帶有EGFR外顯子20插入突變的患者設計。一項全球性、多中心的三期臨床研究顯示，埃萬妥單抗配合化療比較單用化療，可將疾病進展或死亡風險降低61%。在亞洲患者亞組中，無惡化生存期中位數達14.1個月，較單用化療的6.7個月增逾一倍。這種治療方式不僅提升患者的生存期和生活質素，亦讓更多以往無法受惠於標準治療的罕見亞型患者，獲得新的希望。

盼納入資助政策 對於EGFR外顯子20插入突變的非小細胞肺癌，目前主要治療策略包括專門的標靶藥物，例如埃萬妥單抗、舒沃替尼。前者能阻斷訊號傳導並引導免疫細胞殺傷腫瘤，而後者則是一種針對Exon 20插入突變設計的小分子酪氨酸激酶抑制劑(TKI)，專門針對該突變的耐藥性，可以作為二線治療方案。 國際上，美國已推薦埃萬妥單抗配合化療作為Exon20Ins患者的一線治療。中國國家藥品監督管理局(NMPA)亦於2025年初批准埃萬妥單抗用於EGFR外顯子20插入突變的局部晚期或轉移性NSCLC成人患者。李兆澄認為，「截至2025年6月，埃萬妥單抗已在美國、澳洲、日本等多個國家註冊，並獲政府提供藥物資助。對香港而言，雖然每年估計僅有約50至100名Exon20Ins患者，但若能引入相關藥物資助，便能大幅改善這批患者的存活率，減輕家庭及社會的醫療負擔。」