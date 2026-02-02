雨天特別好瞓原來因白噪音助眠？白噪音三大好處

失眠問題非常常見，但你有沒有發現，有時打風落雨，聽著窗外的雨聲；或坐巴士時的噪音，反而會令人睡得更加熟？其實這些白噪音可以遮蓋其他聲音，更可令大腦放鬆。

白噪音是指在一般人可輕易接受的範圍內，一段頻率不同但強度保持一致的聲波，白噪音的例子包括雨聲、海浪拍打的聲音、風扇和冷氣運作的聲音等。近期一個研究更指出，在醫院(嘈雜環境)的患者，如戴著耳機聆聽白噪音的話，有助於改善睡眠品質。

白噪音的好處一：改善睡眠質素

如果戶間太過寧靜，完全沒有噪音的情況下，一旦出現任何一點細小、不規律的噪音，都會引起大腦的警覺，讓人變得淺眠易醒。因此如果睡覺時伴有規律穩定的白噪音，都可以幫助我地更快入眠，並不容易被炒醒。

白噪音的好處二：改善嬰兒哭鬧

過去一項研究發現，相比起搖晃，白噪音更能夠減少腸絞痛的寶寶哭鬧的時間，還能讓他們睡得更久。