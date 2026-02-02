熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Feb-02 15:30
更新：2026-Feb-02 15:30

體虛都分好多種 未按證調理或愈補愈衰

分享：
體虛都分好多種 未按證調理或愈補愈衰

體虛都分好多種 未按證調理或愈補愈衰

adblk4

如常有易攰、頭暈、手腳冰冷、面色差等症狀，你可能是體虛！

體虛並非按字面解釋為身體虛弱這麼簡單，而是一個身體能量、氣血或陰陽失衡的狀態。中醫認為，體虛又有四大類，分別是氣虛、血虛、陽虛及陰虛。每種體質的成因及症狀都各有不同。如未有按照證型調理，補錯方向反而可能愈補愈虛。

氣虛體質

氣虛是現代人最常見的體質之一，多見於工作繁忙、壓力大、久坐及長期捱夜之人士。

成因：飲食不定時、長期睡眠不足、久病體弱、思慮過多等

adblk5

症狀：

  • 容易疲倦，整個人都提不起勁

  • 汗多

  • 食慾不佳、消化慢、大便偏軟

  • 免疫力下降、容易感冒

血虛體質

較常見於女性，尤其是血經量多、產後未補足之人士。

成因：長期營養不均、貧血、經期量多或產後失血、長期節食、營養不足及情緒緊張等。

症狀：

  • 臉色蒼白或蠟黃、唇色淡、沒氣色

  • 頭暈、健忘、失眠多夢

  • 指甲容易斷裂

  • 掉髮、氣色暗沉

  • 女性月經量少或延後

頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖）

陽虛體質

陽氣不足所致，多見於體質虛寒者、久坐少動、或愛喝冷飲的人。

成因：長期食用生冷食物、凍飲、久坐缺乏運動、長期待冷氣房、保暖不足

adblk6

症狀：

  • 手腳冰冷、怕冷怕風

  • 臉色蒼白、唇色淡、舌頭有齒痕

  • 下肢水腫、代謝慢

  • 消化不良、腹脹或便稀

  • 容易疲倦、精神不振

陰虛體質

患者體內的津液不足，無法滋養身體各處，多見於長期捱夜、壓力大、嗜食辛辣燥熱食物的人。

成因：熬夜、睡眠不足、長期高壓、焦慮、易怒、飲食偏燥熱、久病、手術後陰液受損等

症狀：

  • 手心、腳心、胸口發熱

  • 口乾舌燥、咽喉乾癢

  • 失眠、多夢、煩躁

  • 夜間盜汗、臉頰潮紅

  • 皮膚乾燥、便秘

ADVERTISEMENT

ad

體虛 易攰
dadblk7 madblk7
相關新聞
dadblk9 madblk9

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務