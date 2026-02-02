體虛都分好多種 未按證調理或愈補愈衰

如常有易攰、頭暈、手腳冰冷、面色差等症狀，你可能是體虛！

體虛並非按字面解釋為身體虛弱這麼簡單，而是一個身體能量、氣血或陰陽失衡的狀態。中醫認為，體虛又有四大類，分別是氣虛、血虛、陽虛及陰虛。每種體質的成因及症狀都各有不同。如未有按照證型調理，補錯方向反而可能愈補愈虛。