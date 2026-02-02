體虛都分好多種 未按證調理或愈補愈衰

如常有易攰、頭暈、手腳冰冷、面色差等症狀，你可能是體虛！
體虛並非按字面解釋為身體虛弱這麼簡單，而是一個身體能量、氣血或陰陽失衡的狀態。中醫認為，體虛又有四大類，分別是氣虛、血虛、陽虛及陰虛。每種體質的成因及症狀都各有不同。如未有按照證型調理，補錯方向反而可能愈補愈虛。
氣虛體質
氣虛是現代人最常見的體質之一，多見於工作繁忙、壓力大、久坐及長期捱夜之人士。
成因：飲食不定時、長期睡眠不足、久病體弱、思慮過多等
症狀：
容易疲倦，整個人都提不起勁
汗多
食慾不佳、消化慢、大便偏軟
免疫力下降、容易感冒
血虛體質
較常見於女性，尤其是血經量多、產後未補足之人士。
成因：長期營養不均、貧血、經期量多或產後失血、長期節食、營養不足及情緒緊張等。
症狀：
臉色蒼白或蠟黃、唇色淡、沒氣色
頭暈、健忘、失眠多夢
指甲容易斷裂
掉髮、氣色暗沉
女性月經量少或延後
陽虛體質
陽氣不足所致，多見於體質虛寒者、久坐少動、或愛喝冷飲的人。
成因：長期食用生冷食物、凍飲、久坐缺乏運動、長期待冷氣房、保暖不足
症狀：
手腳冰冷、怕冷怕風
臉色蒼白、唇色淡、舌頭有齒痕
下肢水腫、代謝慢
消化不良、腹脹或便稀
容易疲倦、精神不振
陰虛體質
患者體內的津液不足，無法滋養身體各處，多見於長期捱夜、壓力大、嗜食辛辣燥熱食物的人。
成因：熬夜、睡眠不足、長期高壓、焦慮、易怒、飲食偏燥熱、久病、手術後陰液受損等
症狀：
手心、腳心、胸口發熱
口乾舌燥、咽喉乾癢
失眠、多夢、煩躁
夜間盜汗、臉頰潮紅
皮膚乾燥、便秘