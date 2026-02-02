冬天打波易傷 運動前要熱身

冬天天氣涼爽最適合做戶外運動，卻比夏天更易有筋骨痛症。註冊物理治療師陳啟泰指，寒冷的天氣會令血管收縮，加上肌腱柔韌性降低，都會增加痛症及受傷的風險。他提醒，冬天做任何運動(尤其是各類球類運動)前一定要做好熱身，同時也要做好保暖，令肌腱準備好，才可將受傷風險降低。

當天氣轉涼時皮膚表層血管會收縮，以維持核心溫度，導致筋骨的血液循環不順，而且傷患會導致血管凋謝，令血液循環比其他部位差，再加上天氣令血管收縮的情況下，形成局部缺血環境。身體對於缺血的反應是痛症，但如不理會繼續運動，有機會令缺血情況更嚴重，更可能誘發炎症甚至感染。

另一個出現筋骨痛症的原因，是寒冷天氣會令肌腱柔韌性降低，而且處於一個收縮或顫抖狀態，當伸展度及柔韌性降低，運動時的操控及拉扯都會更大，尤其是末端及表面的小肌肉例如手掌和手指等。在打波握拍時，因小肌肉處於缺血狀態，有機會在細微或迅速動作之間造成拉扯，而引致傷患或加重舊患。

天氣寒冷下大家自然會添衣，惟大部分人也會忽略了個別關節的保暖。當關節有新傷舊患或退化問題時，再加上冬天及運動的影響，就會處於疲倦狀態，穿上護膝、護腕等裝備，除了有保護功能外，亦可用作保暖。陳啟泰解釋，關節受傷會導致血液循環變差，該部位減少血液流通下，就會感覺比其他部位更凍。

陳啟泰強調，秋冬時熱身運動更加重要。「凍冰冰」的情況下，如果立即做運動，尤其是落場打波或踢波，因為筋骨還沒熱身，導致身體反應慢及關節僵硬，容易傷及舊患，或增添新傷勢如扭傷或拉傷等。而跑步屬重複性動作，本身就是熱身運動，因此其急性受傷機會亦較少。

正確的熱身不只要定點拉筋，建議要做中度的帶氧運動，令帶氧量提升，促進血液循環，加快心跳後，可接著動態暖身(Dynamic warm up)，喚醒筋骨及肌肉。陳啟泰指，有些人在帶氧運動後做靜態伸展，反而會令暖和的身體重新冷卻，並於運動時增加受傷的風險。最好的做法是先做跑步5至10分鐘，然後緊接5至10分鐘的動態伸展；而結束運動後則做靜態伸展以作緩和。