健康
出版：2026-Feb-03 09:00
更新：2026-Feb-03 09:00

食保健品會卡在喉嚨？食膠囊要頭前傾！營養師教3款保健品不同吞法

Nose 38

吃保健品也有技巧？有營養師指出，很多人在服保健品時，可能會因為它的形狀而卡在喉嚨難以吞嚥。營養師指出，可能是與吞嚥姿勢有關，建議在服用膠囊形狀的保健品時要頭向前傾。她指出有3款保健品的不同吞嚥姿勢技巧，以輕鬆吞下保健品。

食保健品會卡在喉嚨？

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，部分人可能會因為吞服保健品時卡喉而導致乾嘔，但實際上，問題很可能出在吞嚥姿勢上。以下是一些3種實用的吞保健品技巧：

1. 膠囊

  • 建議姿勢：頭微微前傾

  • 原因：膠囊比水輕，容易浮起，這個姿勢有助於降低卡喉的風險。

2. 錠狀

  • 建議姿勢：頭微微後仰

  • 原因：錠狀會下沉，這樣的姿勢可以幫助其順利吞下。

3. 魚油

  • 建議姿勢：頭置中或微微前傾

  • 原因：魚油類的油脂會浮起，這個姿勢有助於吞服。

2招吞嚥防卡喉

高敏敏又指出，除了不同形狀的保健品有不同的吞嚥姿勢技巧，亦有2大吞嚥進階技巧。

1.水瓶吞嚥法 (Water Bottle Method)

  • 適用劑型：錠狀、容易卡喉的硬片

執行步驟：

  1. 將錠狀放在舌頭上。

  2. 嘴巴含住水瓶的瓶口。

  3. 連續吞水，不停頓。

優點：

  • 減少舌頭的操作

  • 利用連續水流自然帶下藥物

2. 傾頭前吞法 (Lean-Forward Technique)

  • 適用劑型：膠囊、魚油、軟膠囊

執行步驟：

  1. 將膠囊與水一起入口。

  2. 頭微微向前傾。

  3. 吞下。

優點：

  • 膠囊會自動朝食道方向移動

  • 高成功率，一試即中

吞藥時喝水時機！

高敏敏提醒，吞嚥的順序也很重要，記住這個口訣：「先水 → 藥 → 水」

  • 第一步：先喝一口水，潤滑口腔與喉嚨。

  • 第二步：將藥放入口中，避免其直接黏在口腔黏膜上。

  • 第三步：再喝第二口水，形成水柱把藥物帶走。

這種方法對於容易感到喉嚨乾燥或焦慮型的吞嚥者特別有效。大多數時候，吞不下藥物是因為劑型和姿勢不匹配。

