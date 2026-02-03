食保健品會卡在喉嚨？食膠囊要頭前傾！營養師教3款保健品不同吞法

吃保健品也有技巧？有營養師指出，很多人在服保健品時，可能會因為它的形狀而卡在喉嚨難以吞嚥。營養師指出，可能是與吞嚥姿勢有關，建議在服用膠囊形狀的保健品時要頭向前傾。她指出有3款保健品的不同吞嚥姿勢技巧，以輕鬆吞下保健品。

食保健品會卡在喉嚨？ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，部分人可能會因為吞服保健品時卡喉而導致乾嘔，但實際上，問題很可能出在吞嚥姿勢上。以下是一些3種實用的吞保健品技巧： 1. 膠囊 建議姿勢：頭微微前傾

原因：膠囊比水輕，容易浮起，這個姿勢有助於降低卡喉的風險。

2. 錠狀 建議姿勢：頭微微後仰

原因：錠狀會下沉，這樣的姿勢可以幫助其順利吞下。 3. 魚油 建議姿勢：頭置中或微微前傾

原因：魚油類的油脂會浮起，這個姿勢有助於吞服。 2招吞嚥防卡喉 高敏敏又指出，除了不同形狀的保健品有不同的吞嚥姿勢技巧，亦有2大吞嚥進階技巧。 1.水瓶吞嚥法 (Water Bottle Method) 適用劑型：錠狀、容易卡喉的硬片 執行步驟： 將錠狀放在舌頭上。 嘴巴含住水瓶的瓶口。 連續吞水，不停頓。 優點： 減少舌頭的操作

利用連續水流自然帶下藥物

2. 傾頭前吞法 (Lean-Forward Technique) 適用劑型：膠囊、魚油、軟膠囊 執行步驟： 將膠囊與水一起入口。 頭微微向前傾。 吞下。 優點： 膠囊會自動朝食道方向移動

高成功率，一試即中

吞藥時喝水時機！ 高敏敏提醒，吞嚥的順序也很重要，記住這個口訣：「先水 → 藥 → 水」 第一步：先喝一口水，潤滑口腔與喉嚨。

第二步：將藥放入口中，避免其直接黏在口腔黏膜上。

第三步：再喝第二口水，形成水柱把藥物帶走。 這種方法對於容易感到喉嚨乾燥或焦慮型的吞嚥者特別有效。大多數時候，吞不下藥物是因為劑型和姿勢不匹配。