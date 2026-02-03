對抗認知障礙靠自己 5個貼士建立護腦好習慣

大腦健康需要長期維護才見效果，而認知障礙進程也不是突然出現，而是長年飲食、睡眠、壓力與生活節奏合力造成的結果。最新的回顧性研究結果便提醒我們，良好的生活方式就是大腦的最佳補品。

患病風險與可改變因素有關

受人口老化影響，出現認知障礙問題等認知障礙人口有增無減，近年愈來多研究顯示，阿茲海默症不只與基因有關，患病風險亦與一些可改變的因素有密切關係，例如飲食、運動、睡眠、壓力、社交等。

一項刊載在《American Journal of Lifestyle Medicine》的回顧性研究，整合生活醫學與阿茲海默症、認知障礙症的證據，發現基因固然影響罹病風險，但更多數據顯示，可改變的習慣才是保護大腦健康的關鍵，例如地中海型飲食、規律運動、良好睡眠、壓力管理、維持社交與認知刺激以及維護視聽力等，都與較低認知障礙風險及減緩認知退化有關；相反，吸煙、過量飲酒、長期高壓，則會加劇大腦慢性傷害。