頭痛到性情改變要注意！醫：恐怕係顱底腫瘤警號

一名年逾40歲男子，長期出現頭痛、頭暈與複視，個性由溫和轉為易怒，家庭關係繃緊。就醫檢查發現，其顱底深處長有大型腦下垂體腫瘤。經臺北醫學大學附設醫院跨科團隊治療，病人術後恢復良好，性情與生活皆明顯改善。

頭痛複視一年性格改變 原來逾 2.5 公分腫瘤 收治病人的神經外科醫生陳淑美指出，病人除頭痛、頭暈、複視外，還有眼窩壓迫感與鼻出血，且就診前一年性格轉變明顯，情緒起伏大，與家人關係惡化。 進一步檢查於鼻腔深部蝶竇發現腫塊，磁力共振顯示為直徑超過2.5公分的腦下垂體腫瘤，向顱內生長並壓迫視神經與周邊腦部結構，導致多項神經學症狀。

經鼻內視鏡 完整切除腫瘤 陳淑美醫生說明，考量腫瘤位置深且鄰近重要神經血管，採經鼻內視鏡微創顱底手術，免除傳統開顱風險。手術在混合式手術室進行，成功完整移除腫瘤，病理證實為泌乳細胞型垂體腺瘤，術後視力與神經功能均完整保留。

跨科合作重建 降低併發症 耳鼻喉科主任林哲玄指出，術前評估鼻腔與蝶竇結構，術中提供清楚手術通道，並以鼻中隔皮瓣重建顱底缺損，降低腦脊髓液滲漏與感染風險，術後追蹤也減少不適。 荷爾蒙與壓迫釀性格改變 症狀多元應及早就醫