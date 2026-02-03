熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-03 18:30
更新：2026-Feb-03 18:30

頭痛到性情改變要注意！醫：恐怕係顱底腫瘤警號

腦下垂體腫瘤引發性格改變，可能來自荷爾蒙失衡與腫瘤壓迫情緒中樞，加上長期頭痛與顱內壓不適，易造成易怒、焦躁等行為變化。

一名年逾40歲男子，長期出現頭痛、頭暈與複視，個性由溫和轉為易怒，家庭關係繃緊。就醫檢查發現，其顱底深處長有大型腦下垂體腫瘤。經臺北醫學大學附設醫院跨科團隊治療，病人術後恢復良好，性情與生活皆明顯改善。

頭痛複視一年性格改變 原來逾2.5公分腫瘤

收治病人的神經外科醫生陳淑美指出，病人除頭痛、頭暈、複視外，還有眼窩壓迫感與鼻出血，且就診前一年性格轉變明顯，情緒起伏大，與家人關係惡化。

進一步檢查於鼻腔深部蝶竇發現腫塊，磁力共振顯示為直徑超過2.5公分的腦下垂體腫瘤，向顱內生長並壓迫視神經與周邊腦部結構，導致多項神經學症狀。

經鼻內視鏡 完整切除腫瘤

陳淑美醫生說明，考量腫瘤位置深且鄰近重要神經血管，採經鼻內視鏡微創顱底手術，免除傳統開顱風險。手術在混合式手術室進行，成功完整移除腫瘤，病理證實為泌乳細胞型垂體腺瘤，術後視力與神經功能均完整保留。

跨科合作重建 降低併發症

耳鼻喉科主任林哲玄指出，術前評估鼻腔與蝶竇結構，術中提供清楚手術通道，並以鼻中隔皮瓣重建顱底缺損，降低腦脊髓液滲漏與感染風險，術後追蹤也減少不適。

荷爾蒙與壓迫釀性格改變 症狀多元應及早就醫

陳淑美醫生解釋，腦下垂體腫瘤引發性格改變，可能來自荷爾蒙失衡與腫瘤壓迫情緒中樞，加上長期頭痛與顱內壓不適，易造成易怒、焦躁等行為變化。

多數腦下垂體腫瘤為良性，但因位置鄰近視神經，易導致頭痛、視力缺損，甚至影響行走與內分泌功能，如月經異常、不孕或生長異常。若出現相關症狀應儘早就醫，把握治療時機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

