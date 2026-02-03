肥胖列慢性疾病 瘦瘦針助減重 須良好生活配合

肥胖是全球一個嚴重問題，本港也不能倖免，多達半數港人屬於超重(BMI大於23)，肥胖(BMI大於25)的也佔三成。最近世衛將肥胖症定義為慢性疾病，並確立俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促進劑適用於治療肥胖症。 內分泌及糖尿科專科醫生黃渭湘認為，世衛此舉的意義有三，「首先是希望肥胖症治療，跟其他慢性疾病一樣，有一個更完善的規範和整理；其次GLP-1受體促進劑除了有效控糖和體重管理外，於糖尿病和肥胖的併發症如心臟衰竭、腎病、脂肪肝都有明顯效益，並將GLP-1受體促進劑列入基本藥物清單——即建議每個國家和地區應考慮使用的藥物；最後是公平性使用，每個有需要的病人都可以用得到藥物，而不會被錯誤或過度使用而令藥物短缺。」

減胰島素阻抗兼減重 GLP-1其實是身體的荷爾蒙之一，功能包括增加飽肚感、延遲胃部排空，以及協助胰島素處理血糖，減低胰島素阻抗。黃渭湘表示GLP-1受體促進劑也有相同功用，此藥物初用於糖尿病治療，發現糖尿病患者用藥後有減重的效果，於是將藥物應用於肥胖症及非糖尿病患者身上，同樣具減重成效。而近年研究更發現，GLP-1受體促進劑在體重和代謝控制之外，更有護心、護腎和改善脂肪肝的作用。 助養成好習慣 很多人在減重過程中或遇到不少阻力或減重平台期，要克服這些問題，均衡飲食、增加蛋白質攝取、養成運動習慣包括重訓和帶氧運動 都可減低或克服體重反彈或平台期，至於減重藥物如GLP-1受體促進劑能減低減重過程身體的反饋(如增加飢餓感)，帶動減重動機和提升治療成效(配合良好生活) 。

黃渭湘強調，肥胖症是一種慢性的健康問題，成因包括生理、心理、社會和環境因素，不能單靠一支針藥便可解決所有問題。

籲正確用藥 根據用藥指引，GLP-1受體促進劑適用於體重指標(BMI)等於30或以上的肥胖症人士，或BMI等於27或以上，並同時有肥胖相關併發症如糖尿病、脂肪肝等。而有類似藥物過敏史、患有多發性內分泌腫瘤第二型人士，懷孕婦女都不合適使用。另外，黃渭湘認為，本身身體健康而肥胖程度未達用藥標準的話，也不合宜，因為藥物帶來的健康成效遠遠比不上風險，如噁心肚屙、便秘、胰臟發炎；也正如世衛呼籲「將藥物留給真正有需要的人士。」

參考211健康餐盤 預防肥胖，運動、飲食、睡眠和壓力管理都很重要；飲食上可參考「211健康餐盤」，餐盤一半是蔬果，1/4是原形澱粉、1/4是蛋白質。值得留意是，有些人減重失敗並非對食物認知和選擇上出問題，而是飲食行為和心理導致的過度飲食和依賴，從根源入手才可解決問題。黃渭湘說，「雖然世衛已將肥胖症列為慢性疾病，與糖尿病，高血壓等看齊，但要將肥胖症治療普及化的路仍是漫長，很多地方如新加坡和台灣等，已為醫護人員提供治療肥胖症的培訓，並設立清晰的治療指引；另外期望公眾教育上能為肥胖症正名和可去標籤化，讓更多肥胖人士能堂堂正正尋求協助，不用再偷偷摸摸，亂試徧方。最後社會層面也可提供一些誘因去讓人眾維持健康體重，例如運動可儲積分用於繳付保費等。」