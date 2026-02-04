日日運動膽固醇都高？降壞膽固醇1種方法比跑步更有效

不少人都希望透過運動令自己更健康，例如想降低會增加心血管疾病風險的壞膽固醇水平，但單靠運動的效果未必顯著。原因是膽固醇高低與飲食有很大關係，若能在日常飲中避開含有動物性飽和脂肪的食物，配合運動可以帶來更佳的降脂效果。

檢測膽固醇4個指標 檢測膽固醇通常會有多個指標，包括總膽固醇、俗稱好膽固醇的高密度脂蛋白、稱為壞膽固醇的低密度脂蛋白，以及三酸甘油脂。醫生一般建議好膽固醇數值不應太低，其餘三者則要控制在合適水平，否則血管內皮可能會堆積膽固醇，形成動脈粥樣硬化斑塊，令血管收窄，帶來心血管疾病的威脅。

運動效果有限 根據本港衛生署數據，大約一半的成人都有膽固醇問題，當中絕大多數是壞膽固醇過高。然而，有研究指出規律的有氧運動可以降低三酸甘油脂、提升好膽固醇，但對降低壞膽固醇的幫助則相當有限。

適當配搭飲食 既然運動效用有限，除了藥物之外有沒有其他降膽固醇可用？其實，適當配搭飲食可能帶來幫助。過往醫學界建議應避免攝取高膽固醇食物，例如蛋黃、海鮮、豬肝等，只是近年研究發現透過飲食攝取的膽固醇，約佔身體膽固醇比例中的兩成，大部分膽固醇是由自身肝臟合成。

避免高脂肉類 雖然大部分膽固醇是由身體自行製造，但原材料仍是由食物提供，而最容易促使肝臟生產膽固醇就是動物性飽和脂肪，譬如豬油、牛油、羊油，或帶有大量脂肪的肥肉。所以想控制壞膽固醇，就要避免進食肥牛及五花腩等高脂肉類，也可補充一些對降膽固醇有幫助的食品，如綠茶、燕麥片等。