一到下午就好想食甜野？醫生教3招搣甩貪吃心

貪吃也可以預防？有醫生指出許多人都會發現一旦到下午時份，就會格外渴求吃甜的食物。原因可能不是貪吃或嘴饞，而是正常的生理反應所致。醫生指出，有3大方法有助抑制想吃甜的貪吃心態。

一到下午就好想食甜野？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，有患者自責地向他表示，每到下午三點就感到腦袋昏沉、情緒煩躁。若不喝一杯半糖微冰的手搖飲或一塊小蛋糕，根本無法繼續工作。劉醫生指，這不是意志力的問題，而是生理機制在發出求救信號。其實這個現象不僅僅是「嘴饞」，而是與身體的血糖調節與腎上腺皮質醇有關：