一到下午就好想食甜野？醫生教3招搣甩貪吃心

貪吃也可以預防？有醫生指出許多人都會發現一旦到下午時份，就會格外渴求吃甜的食物。原因可能不是貪吃或嘴饞，而是正常的生理反應所致。醫生指出，有3大方法有助抑制想吃甜的貪吃心態。
一到下午就好想食甜野？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，有患者自責地向他表示，每到下午三點就感到腦袋昏沉、情緒煩躁。若不喝一杯半糖微冰的手搖飲或一塊小蛋糕，根本無法繼續工作。劉醫生指，這不是意志力的問題，而是生理機制在發出求救信號。其實這個現象不僅僅是「嘴饞」，而是與身體的血糖調節與腎上腺皮質醇有關：
1. 午餐後的反應性低血糖
午餐常以精緻澱粉為主(如白飯或麵食)，攝取大量澱粉後，血糖會快速飆升。
胰臟為了降血糖，分泌大量胰島素，有時甚至會「用力過猛」，導致餐後2到3小時(約下午三、四點)血糖急速下降，甚至低於正常水平。
大腦偵測到能量不足，便發出指令要求「最快能吸收的能量」，而精緻糖便成為首選，這就是為何你會感到「非吃甜不可」。
2. 腎上腺疲勞的警訊
壓力荷爾蒙皮質醇的變化與高壓狀態有關，正常情況下，皮質醇早晨最高以幫助清醒。
然而在長期高壓和睡眠不足的情況下，腎上腺會過勞，導致皮質醇在下午的急速下降。
這會使身體無法維持足夠的血糖和平衡，導致你強迫尋求高糖食物以「提神」，這瞬間的糖分刺激會讓你感到再度振奮。
但其實只會加重腎上腺的疲勞，形成惡性循環。
醫生教3招搣甩貪吃心
劉醫生指出，如果在下午容易疲累，他提出以下3大建議：
1. 調整午餐順序：
吃飯時，先吃優質蛋白質(如肉、魚、蛋)，再吃大量纖維(蔬菜)，最後才是澱粉，這樣可以穩定血糖波動。
2. 正確的下午茶：
若感到肚餓，避免含糖飲料。可以準備無調味堅果、85% 以上的黑巧克力或無糖豆漿，這些食物能提供持久的能量。
3. 給自己五分鐘的「留白」：
當下午三點疲憊到來時，試著離開座位，進行五分鐘的深呼吸或輕鬆伸展，讓大腦獲得休息和氧氣，而不僅僅是糖分的補充。
劉醫生強調，當想到「想吃甜」的瞬間，別急著責怪自己的貪吃。停下來，靜心聆聽身體的聲音，可能只是你的身體在提醒你需要適當的關照和休息。