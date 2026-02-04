浴室黑色斑點令你易病 愈瞓愈攰 醫生揭3大居住環境藏隱形毒素

居住環境竟會增加身體毒素負擔！有醫生指出，毒素不是從口中進入身體，而是通過居住環境積累。其中，如果發現浴室有黑色的斑點，可能身體就已經被影響，使得容易疲倦，身體出現炎症，再睡也會很疲累。醫生指出，有3大環境隱形毒素，會增加患病的風險。

功能醫學醫生歐瀚文在其 facebook專頁 上分享指，在臨床診所，我們經常能見到長期慢性疲勞、過敏或者神經退化等症狀的病人，這些個案的常規檢查結果多為正常，但當進行功能醫學的「環境毒素與重金屬評估」後，才發現體內不僅有重金屬，還有高濃度的黴菌毒素。歐醫生形容，可以將身體比作一個裝水的桶，重金屬像是在桶裡添加石頭，而黴菌毒素則好比在桶中灌入髒水。兩者同時存在時，會造成「1+1 > 2」的毒性加乘效應，具體影響包括：

影響粒線體功能：兩者都會干擾細胞能量的生產，讓你無論如何睡眠，都感覺疲憊不堪。 免疫系統失調：重金屬會使免疫系統過於敏感，而黴菌毒素則會抑制免疫反應，導致身體出現炎症，同時又容易感染。 神經毒性：它們可以穿透血腦屏障，引發腦霧、注意力不集中和情緒焦慮。

3大居住環境隱形毒素

很多時候，毒素不是通過進食而進入體內的，而是通過居住環境積累的。以下是需要注意的幾個潛在風險：

1.室內黴菌的威脅：氣候潮濕非常適合黴菌滋生。許多人誤以為只要看不見壁癌就沒事，實際上：