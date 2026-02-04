浴室黑色斑點令你易病 愈瞓愈攰 醫生揭3大居住環境藏隱形毒素

居住環境竟會增加身體毒素負擔！有醫生指出，毒素不是從口中進入身體，而是通過居住環境積累。其中，如果發現浴室有黑色的斑點，可能身體就已經被影響，使得容易疲倦，身體出現炎症，再睡也會很疲累。醫生指出，有3大環境隱形毒素，會增加患病的風險。
浴室黑色斑點令你易病 愈瞓愈攰
功能醫學醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，在臨床診所，我們經常能見到長期慢性疲勞、過敏或者神經退化等症狀的病人，這些個案的常規檢查結果多為正常，但當進行功能醫學的「環境毒素與重金屬評估」後，才發現體內不僅有重金屬，還有高濃度的黴菌毒素。歐醫生形容，可以將身體比作一個裝水的桶，重金屬像是在桶裡添加石頭，而黴菌毒素則好比在桶中灌入髒水。兩者同時存在時，會造成「1+1 > 2」的毒性加乘效應，具體影響包括：
影響粒線體功能：兩者都會干擾細胞能量的生產，讓你無論如何睡眠，都感覺疲憊不堪。
免疫系統失調：重金屬會使免疫系統過於敏感，而黴菌毒素則會抑制免疫反應，導致身體出現炎症，同時又容易感染。
神經毒性：它們可以穿透血腦屏障，引發腦霧、注意力不集中和情緒焦慮。
3大居住環境隱形毒素
很多時候，毒素不是通過進食而進入體內的，而是通過居住環境積累的。以下是需要注意的幾個潛在風險：
1.室內黴菌的威脅：氣候潮濕非常適合黴菌滋生。許多人誤以為只要看不見壁癌就沒事，實際上：
冷氣機內部：如果未經常清潔，冷氣所吹出的空氣可能攜帶大量黴菌孢子與毒素，直接進入肺部與血液。
浴室和衣櫃後方：這些地方的黑色斑點會釋放強烈的神經毒素。
不完善的除濕：若室內濕度長期超過60%，便可讓黴菌在牆體內滋生，這不僅是過敏問題，更是整體健康的隱患。
2.廚房中的化學危機：
受損的易潔鑊(PFAS/PFOA)也需要重視。建議定期檢查鍋具，若發現有顯著刮損則應替換。受損的不沾鍋在高溫下容易釋放全氟烷化合物(PFAS)，這類化學物質難以排出並會擾亂甲狀腺和肝臟功能，增加癌症風險。
3.便利生活的代價：
熱食與塑膠容器的接觸(塑化劑/雙酚A)也需警惕。即便是聲稱耐熱的塑膠製品，當與高溫或油脂豐富的食物接觸時，仍有釋放塑化劑的風險，這些「環境荷爾蒙」可能會影響內分泌及代謝，成為現代人荷爾蒙失調的主要原因。
3招減輕毒素
歐醫生建議，我們無法生活在完全無毒的環境中，但可以主動減輕毒素負擔：
控制濕度：使用除濕機，將室內濕度控制在50%60%之間，並定期清洗冷氣機以避免黴菌滋生。
選擇鍋具：盡量使用優質的不鏽鋼或鑄鐵鍋，避免化學塗層的鍋具。
主動排毒：日常飲食中多攝取十字花科蔬菜(如花椰菜)、大蒜與洋蔥等富含硫化物的食物，以促進肝臟的自然解毒。
歐醫生表示，了解和調整生活環境是功能醫學中的一部分，確保及時進行專業檢測以了解體內毒素負荷非常重要。記住，預防毒素的進一步積累比排毒更為重要。