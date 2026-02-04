甩牙不補麻煩上身 植牙保功能

我們每人都只有一副恆齒，因此好好保養牙齒尤為重要。如果遇到缺牙情況但一直未處理，有機會導致鄰牙移位、傾倒，造成咬合不正、清潔困難等，亦會增加蛀牙、牙周病的風險。因此在缺牙後一般建議盡快接受植齒手術(植牙，Dental Implant)，避免牙齒的排列及功能受影響。 每隻牙也有用 當患者因蛀牙、牙周病或其他原因而導致牙齒脫落，就須透過植牙取代缺失的牙齒。註冊牙醫伍裕彤解釋，口腔中的每一隻牙也有其作用，如門牙用作撕咬食物、幫助說話發音及維持外觀等；大牙則主要用作咀嚼，一旦缺失或導致進食困難。而當其中一隻牙齒缺失時，其他牙齒就會向空位傾倒，久而久之牙齒就會愈來愈歪。而如果患者在脫牙後未有立即鑲回該牙齒，除了剛才提及的影響外，由於牙齒負責支撐牙骨，缺牙後可能導致牙肉萎縮，甚至影響臉形。

傳統植牙時間長傷害大 牙醫會建議病人在剝牙後盡快鑲回該牙齒，確保牙齒的排列及功能性不受影響。老一輩的醫生習慣建議病人在脫牙後先休息一段時間，待傷口痊癒、牙骨長好再做植牙評估。傳統植牙的過程主要分幾部分，首先切開牙肉以露出牙骨，再在牙骨鑽洞，將植體(牙腳)放進去；約3個月後植體與牙骨結合後，檢查確保狀態良好再把植體上的一塊牙齦切除，接著在植體上套上牙齦癒合裝置，讓環繞著植體的牙齦癒合。牙齦癒合後，植體上的牙齦癒合裝置會被印模裝置代替，以便把植體的位置及角度複印到牙模上，再用牙模鑄造假牙，並固定在植體上。

新方式減負擔 隨科技日新月異，植牙做法已完全不同，如情況許可，甚至可在剝牙手術時一併植牙，好處是患者免卻再接受手術之苦。伍裕彤認為，「剝牙本身已經是一個手術，如果要等它完全康復後再將其切開並鑽洞，都會加重病人的心理及生理負擔。」 另近年亦出現微創植牙，手術時不須再將牙肉切開，改為在外面開一個小洞，並將植體放入。不過微創手術的限制就較傳統方式多，病人牙骨及牙周組織條件要良好，才可在不切牙肉的情況下放入植體；如患者的骨量不足或有嚴重牙周病，就要以傳統方式植牙。

術後要勤潔齒 植體在放入牙骨後，會被牙肉包覆，護理上毋須擔心，按正常進食即可。不過在清潔牙齒上就要更加細心，伍裕彤指，植牙與真牙最大的分別是質地，真牙由琺瑯質及象牙質構成，植牙則以陶瓷造成，雖無蛀牙風險，但植牙後卻容易出現牙周病，因植牙位於牙骨內，如果牙齒未有清潔乾淨，細菌就會侵蝕周圍的牙骨及牙肉，導致牙周病、發炎甚至植體鬆動，因此病人應定期覆診，檢查植牙狀況，及做普通清潔，以確保植牙健康。 當牙冠出現損耗，如崩牙或牙齒有問題時，都可將牙齒拆除，送回工場做打磨等維修保養；但當植體受細菌感染，或有牙周病而導致鬆動，就要整組植牙包括牙冠及牙腳一併更換，變得非常複雜。