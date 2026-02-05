26歲女常熬夜臉腫揭患腎衰竭 須終身洗腎 醫生揭年輕人5習慣最傷腎

26歲女常熬夜臉腫揭患腎衰竭 需終身洗腎 醫生揭年輕人5習慣最傷腎

年紀輕輕就要終身洗腎？有醫生分享一宗案例指，一名年僅26歲女子平日習慣熬夜，近半年發現臉部浮腫亦不以為然。結果求醫後被發現腎功能完全衰竭，需要緊急洗腎。醫生指出，年輕人也有腎衰竭風險，並指出有5大病因及5大習慣可導致這個結果。

26歲女常熬夜臉腫揭患腎衰竭 腎臟科專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，該名女子是個上班族，平日早出晚歸跑業績並常常熬夜，所以每天都會喝2杯手搖飲品紓緩壓力。近半年她覺得臉部浮腫，以為只是睡得不好所致。結果一次深夜加班時，突然感到呼吸困難而被送醫治療，經抽血檢查後發現腎功能已經完全衰竭，並出現肺水腫，需要立即洗腎保命。後來醫生發現患者在早年已有蛋白尿問題，疑患有慢性腎絲球炎卻沒有進行任何治療，結果再加上長年熬夜愛喝飲料，導致洗腎的結果。

年輕人洗腎的5大病因 洪醫生指出，許多年輕人在沒有任何警號的情況下，突然發現自己已經失去腎功能。他分析數十篇權威醫學論文整理出全球40歲以下年輕人洗腎的5大病因如下： 第5名：不明原因慢性腎臟病 在特定地區的年輕人，常見於中美洲和南亞的農工，或在夏季酷熱環境。

長期暴露於高溫環境，加上脫水與重金屬暴露導致腎臟快速老化。

長期酷熱缺水都會造成不明原因慢性腎衰竭。

若有量使用藥物包括中草藥與非類固醇消炎止痛藥，更會造成間質性腎炎。

第4名：高血壓相關腎病變(Hypertensive Nephrosclerosis) 未妥善控制的早發性高血壓(40歲前發病)導致末期腎病風險是正常人的3.5倍。

當高血壓年輕人出現頭暈或視力模糊等症狀，腎臟的微血管已經被高壓嚴重破壞。

肥胖和睡眠窒息症導致血壓升高，因為脂肪會壓迫血管，而且在夜間反覆缺氧，會令腎臟血管24小時處於高壓狀態。 第3名：早發性糖尿病腎病變 近20年來成為年輕洗腎的主要原因。

高血糖導致腎絲球毛細血管基底膜增厚，引發大量的蛋白尿，造成腎功能喪失。 第2名：腎小球腎炎(Glomerulonephritis, GN)

在亞洲年輕人中比例驚人。

自體免疫異常，感冒、喉嚨痛時，身體會誤地堆積在腎絲球，引發發炎。

若感冒後發現尿液變紅，有可能體內已經在發炎。 第1名：先天性或遺傳性腎臟疾病 在40歲以下洗腎的年輕人中佔比高達30%至50%。

多囊性腎臟病、艾柏氏症候群或先天性腎臟發育不良等與基因有關的疾病。

早期診斷可透過精準飲食控制，保護殘餘腎功能將洗腎時間延後10到20年。甚至不用終身洗腎。

年輕人洗腎5大壞習慣 洪醫生指出，除了以上疾病是年輕腎臟腎衰竭的主因外，現代人平日的生活習慣也會對腎臟造成傷害：

第5名：長期熬夜與睡眠不足 每天睡眠低於5小時會加速腎功能下降。

熬夜影響代謝與免疫系統，腎臟功能因此受損。 第4名：極端高蛋白飲食 過量攝取蛋白質會增加腎絲球的過濾壓力。

對已有腎病的患者尤其危險，可能加速腎功能衰退。 第3名：止痛藥與成藥的濫用 長期使用NSAIDs止痛藥會抑制前列腺素分泌，影響腎臟血流量，導致功能衰竭。

長期強效止痛藥有時就像是加速腎臟老化。 第2名：重鹹、重口味的外食習慣 鈉離子過高會引起高血壓，導致腎臟衰竭。

超加工食品中的高磷與高鈉會導致腎臟發炎與血管硬化。 第1名：含糖飲料當水喝(高果糖糖漿) 果糖代謝產生的尿酸會損傷腎小管，引發慢性發炎。

手搖飲文化對年輕人腎臟健康造成重大威脅。 洪醫生指出，透過健康的生活方式可以保護腎功能，尤其年輕人，自律飲食與良好作息至關重要。定期檢查腎功能、少喝含糖飲料、避免無謂的藥物使用，這些都是保護腎臟的重要措施。