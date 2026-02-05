熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Feb-05 09:00
更新：2026-Feb-05 09:00

周末自然醒可防腦退化！放假補眠23%降風險 醫生教2招有效補眠

分享：
Nose 32

週末自然醒可防腦退化！放假補眠23%降風險 醫生教2招有效補眠

adblk4

周末賴床也可以防腦退化？有醫生指出，若在周末時補眠可以減少23%大腦老化風險，但補眠也技巧，有效的補眠需要持續的努力，他指出有2大方法有助有效補眠。

周末自然醒可防腦退化！

減重科醫生蕭捷健在其Facebook專頁上分享指，有些人會說睡眠債是還不了，但其實研究證實周末補眠可以減少大腦老化風險。近期一項追蹤超過四千人的睡眠模式的研究指出，使用最新的穿戴式腦波裝置和PET-MR技術追蹤，結果發現周末補眠還是可以還債。蕭醫生形容，大腦是一間高級辦公室，早上工作時會產生一種叫類澱粉蛋白(Amyloid-beta)的垃圾。這是腦退化的主要原因。

adblk5

大腦有個清潔系統，稱為膠淋巴系統(Glymphatic System)，這些「清潔工」只有在深層睡眠時才會工作。當你熬夜至半夜，「清潔工」剛準備上班，鬧鐘卻響了，於是他們只好放下工作，回家休息，腦中的垃圾無法得到及時清除。

若周末時關掉鬧鐘，讓自己睡到自然醒，大腦就會啟動強力清除模式。研究顯示，周末多睡1.5到2小時的人，其腦部垃圾的清除效率提高了22%。

腦退化預防方法｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活（am730製圖） 腦退化預防方法｜1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目（am730製圖） 腦退化預防方法｜2. 散步（am730製圖） 腦退化預防方法｜3. 做家務（am730製圖） 腦退化預防方法｜4. 大聲朗讀（am730製圖） 腦退化預防方法｜5. 照鏡子微笑（am730製圖） 腦退化預防方法｜6. 洗澡（am730製圖） 腦退化預防方法｜7. 打電話（am730製圖） 腦退化預防方法｜8. 規劃待辦事項（am730製圖） 腦退化預防方法｜9. 持續簡單的運動（am730製圖） 腦退化預防方法｜10. 吃水果（am730製圖）

2招有效補眠

不過，若周一到周五也在熬夜只睡3小時，週末想補眠就能彌補所有是不可能的。所以，蕭醫生建議平日盡量不要熬夜，周末兩小時當作是加強保養，而不是廢墟重建。他指出２大有效補眠的建議：

adblk6

  1. 時數要精準：比平日多睡1.5到2小時。

  2. 環境要黑：確保房間完全黑暗，拉上遮光簾。

蕭醫生提醒，有效的補眠需要持續的努力，讓「清潔工」在工作日也能保持正常運行。

睡眠對於大腦健康的重要性不言而喻。從今天起，給自己合適的睡眠時間，周末適度賴床，讓你的大腦得到充分的「清掃」。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務