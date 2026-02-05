周末自然醒可防腦退化！放假補眠23%降風險 醫生教2招有效補眠

周末賴床也可以防腦退化？有醫生指出，若在周末時補眠可以減少23%大腦老化風險，但補眠也技巧，有效的補眠需要持續的努力，他指出有2大方法有助有效補眠。

減重科醫生蕭捷健在其 Facebook專頁 上分享指，有些人會說睡眠債是還不了，但其實研究證實周末補眠可以減少大腦老化風險。近期一項追蹤超過四千人的睡眠模式的研究指出，使用最新的穿戴式腦波裝置和PET-MR技術追蹤，結果發現周末補眠還是可以還債。蕭醫生形容，大腦是一間高級辦公室，早上工作時會產生一種叫類澱粉蛋白(Amyloid-beta)的垃圾。這是腦退化的主要原因。

大腦有個清潔系統，稱為膠淋巴系統(Glymphatic System)，這些「清潔工」只有在深層睡眠時才會工作。當你熬夜至半夜，「清潔工」剛準備上班，鬧鐘卻響了，於是他們只好放下工作，回家休息，腦中的垃圾無法得到及時清除。

若周末時關掉鬧鐘，讓自己睡到自然醒，大腦就會啟動強力清除模式。研究顯示，周末多睡1.5到2小時的人，其腦部垃圾的清除效率提高了22%。