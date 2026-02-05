HbA1c正常也可能很危險？糖尿病最容易忽略的血糖警號

一位50歲女性，罹患第一型糖尿病(T1DM)已逾24年。長年的代謝控制欠佳已導致嚴重的腎臟損傷，目前臨床診斷為糖尿病腎病變。為精準掌握血糖變化規律並延緩腎功能惡化，近期至三軍總醫院新陳代謝科主治醫生何禮如醫生門診求診。經醫療團隊評估後，安排住院進行胰島素泵速率調整及自費置入連續血糖監測系(CGM)。透過CGM提供的24小時連續數據圖譜，團隊得以及時捕捉隱匿的血糖波動，調整治療策略，藉此優化控糖品質並強化器官保護。

連續血糖監測 從「單點量測」走向「全天候掌握」

何禮如醫生說明，相較於傳統血糖機僅能進行間歇式指尖採血，CGM可每5分鐘量測一次葡萄糖數值，一天可累積288筆血糖資料。其原理是透過佩戴於手臂的感測器，偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度變化，並即時將數據傳輸至接收器或智能手機，協助使用者全面掌握血糖波動趨勢。 雖然CGM測量的是「組織間液葡萄糖」，與血液中的血糖值存在些微時間差，但透過即時趨勢與圖像化分析，反而更能反映血糖變化全貌，有助於臨床判斷與日常自我管理。 CGM 結合閉環胰島素輸送系統 控糖更穩定

臨床上，即使HbA1c數值相同，不同患者的血糖穩定度與低血糖風險仍可能大不相同。CGM所提供的「目標範圍內時間(Time in Range, TIR)」、「全天血糖圖譜(AGP)」及「血糖變異係數(CV%)」等指標，能更精準呈現血糖控制，協助醫生與患者共同制定個人化飲食與治療策略。 此外，CGM與胰島素泵整合，閉環胰島素輸送系統(Closed-loop Insulin Delivery)可根據即時血糖數據，自動調整基礎胰島素輸注量，並在血糖偏高時提前給予小劑量校正胰島素，降低高血糖與低血糖來回震盪的風險。何禮如醫生指出，以新一代系統為例，系統可每5分鐘自動進行胰島素調整，並透過演算法分析所有餐前與校正注射的安全性，在不增加低血糖風險的前提下，提升整體血糖控制穩定度。