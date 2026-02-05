31歲體重突破140公斤！行兩步就喘氣 醫療減重3年瘦一半

減重方式包含飲食、運動、藥物與手術，手術雖效果快，但若未同步改變飲食與生活形態，仍可能反彈。

31歲吳小姐體重一度高達140公斤，走兩、三步路就喘氣，胃酸倒流嚴重，擔心健康每況愈下而下定決心減重。多次嘗試飲食、運動與代餐皆成效有限，最後到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)減重及代謝手術中心就醫，經評估後選擇接受胃夾手術。術後配合飲食調整與營養門診追蹤，3年內體重減至70公斤，生活品質明顯改善。

吳小姐曾實行168斷食、少油少糖飲食，並搭配重訓與快走，每周健身4至5天，初期有效卻因工作壓力導致停滯。後來深入了解醫療減重手術，實際諮詢多家醫療院所後，依自身需求選擇胃夾手術作為輔助方式。

胃夾手術限制食量助減重 這些症狀者合適

趙世晃醫師說明，胃夾手術以腹腔鏡進行胃隔間合併空腸繞道，使用FDA認證醫療級不銹鋼胃夾具，不影響檢查且安全性高。手術傷口小、恢復快、併發症較少，並可改善胃食道逆流與代謝問題，術後1至3天即可出院。

胃夾手術適用於病態肥胖、合併睡眠窒息症、痛風、骨關節疾病、胃酸倒流或多囊性卵巢症候群者，且內科治療效果欠佳者；不適合暴食症或無法配合飲食計劃者。術後初期以流質或半流質為主，小量多餐並定期回診追蹤，才能確保減重成效與安全。