「早發性認知障礙症」65歲前發病醫呼籲：治療搶時間！

隨著人口高齡化，認知障礙症逐漸成為必須面對的重要健康議題。恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫生指出，臨床觀察發現，認知障礙症並非只發生在高齡族群，近年也出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性認知障礙症」患者，對個人與家庭帶來更沉重的衝擊。

「早發性認知障礙症」 65 歲以前發病影響家庭經濟及照顧結構 孫瑜醫生指出，早發性認知障礙症多在65歲以前發病，部分患者在四、五十歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能退化，逐漸無法勝任原有工作。

國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性認知障礙症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者。「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」她說，這也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。 孫瑜醫生進一步指出，早發性認知障礙症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短一年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。

阿茲海默症「針劑」新藥 減慢早期惡化、非僅止於症狀控制 孫瑜醫生坦言，針對早發性認知障礙症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。這也是為甚麼早發性認知障礙症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。 2025年台灣衛福部食藥署已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，皆屬於單株抗體藥物，需透過靜脈注射進行治療。孫瑜醫生指出，過去認知障礙症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程。而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。

臨床研究顯示，對於仍處於早期、腦內類澱粉蛋白尚未大量堆積的患者，新藥效果相對明顯；愈早開始治療，延緩退化的潛力愈高。「對病程進展快、又正值家庭與職場關鍵階段的早發性患者而言，這是一項真正『搶時間』的治療選項。」孫瑜醫生表示，這類病人往往仍保有病識感，知道疾病一旦惡化，將對家庭造成長期影響，因此更希望把握仍可介入治療的時間點。