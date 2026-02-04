本港逾16萬長者患認知障礙症 長期護理輪候時間超10個月 梁智鴻：「醫社合一，跨代共融」 擘畫香港安老新藍圖

香港人口老化問題日益嚴峻。香港統計處與衛生防護中心的聯合數據顯示，本港65歲及以上長者中，每10位便有1位確診認知障礙症。然而，社會福利署截至2024年3月底的數據指出，全港共有逾1.6萬名患者申請資助護理名額，平均輪候時間長達10至17個月。面對社區支援資源緊缺，非牟利機構銀光社（Silverlight Association）積極響應政府方針，籌建長者日間中心並於二月三日正式落成啟用。

緩解認知障礙「日落症候群」症狀 全港首創「四季主題」空間

銀光社主席汪國成教授, JP 表示：「這座長者日間中心是銀光社將『長幼共融、四季相伴』理念具象化呈現。從空間設計到服務規劃，我們每一處細節都承載著對長者晚年生活的珍視。」汪教授指出，針對認知障礙症患者常受「日落症候群」困擾，即在黃昏及傍晚時分，情緒會變得異常焦慮、不安或產生混亂行為。中心擁有全港首創的「四季主題」設計建基於晝夜節律科學：一、「光學治療與褪黑激素」： 中心透過調節室內燈光的亮度與色溫（如模擬黃昏光線），引導長者大腦分泌褪黑激素，再透過適度的體能訓練、AI 智能體驗及規律的個人日程表，協助長者調整生理時鐘，有效提升日間的精神警覺性，並改善夜間睡眠質素；二、「因時制宜的養生」：配合二十四節氣，在飲食（如夏季食瓜豆、冬季食蔬菜）與活動安排上引導長者重拾與大自然同步的節奏。汪教授特別強調：「長者應擁有選擇權，這是生命意義所在。」他透露，銀光社已計劃在未來三年內於新界區開設第三間中心，進一步填補基層長者護理的不足。