本港逾16萬長者患認知障礙症 長期護理輪候時間超10個月 梁智鴻：「醫社合一，跨代共融」 擘畫香港安老新藍圖

香港人口老化問題日益嚴峻。香港統計處與衛生防護中心的聯合數據顯示，本港65歲及以上長者中，每10位便有1位確診認知障礙症。然而，社會福利署截至2024年3月底的數據指出，全港共有逾1.6萬名患者申請資助護理名額，平均輪候時間長達10至17個月。面對社區支援資源緊缺，非牟利機構銀光社（Silverlight Association）積極響應政府方針，籌建長者日間中心並於二月三日正式落成啟用。
緩解認知障礙「日落症候群」症狀 全港首創「四季主題」空間
銀光社主席汪國成教授, JP 表示：「這座長者日間中心是銀光社將『長幼共融、四季相伴』理念具象化呈現。從空間設計到服務規劃，我們每一處細節都承載著對長者晚年生活的珍視。」汪教授指出，針對認知障礙症患者常受「日落症候群」困擾，即在黃昏及傍晚時分，情緒會變得異常焦慮、不安或產生混亂行為。中心擁有全港首創的「四季主題」設計建基於晝夜節律科學：一、「光學治療與褪黑激素」： 中心透過調節室內燈光的亮度與色溫（如模擬黃昏光線），引導長者大腦分泌褪黑激素，再透過適度的體能訓練、AI 智能體驗及規律的個人日程表，協助長者調整生理時鐘，有效提升日間的精神警覺性，並改善夜間睡眠質素；二、「因時制宜的養生」：配合二十四節氣，在飲食（如夏季食瓜豆、冬季食蔬菜）與活動安排上引導長者重拾與大自然同步的節奏。汪教授特別強調：「長者應擁有選擇權，這是生命意義所在。」他透露，銀光社已計劃在未來三年內於新界區開設第三間中心，進一步填補基層長者護理的不足。
「醫社合一」與「跨代共融」的實踐
泌尿外科專科醫生梁智鴻醫生, GBS, OBE, JP 表示，深耕醫療領域數十載，他深刻體會到「醫社合一」對長者健康的重要性。梁醫生指出：「認知障礙症目前無法根治，只能透過良好照護延緩衰退。而醫院只能醫『病』，但長者的身心靈健康更需要社區支援。」銀光社正是連結醫療與社區的關鍵橋樑，能實現「小病不出社區、慢病精準管理」。梁醫生特別讚賞中心對科技與隱私的平衡：「長者最怕失去尊嚴。銀光社在廁所等私密空間應用AI無感監測，在不錄影的情況下感應跌倒風險，解決了『安全與隱私』的兩難困局。」此外，梁醫生強調「跨代共融」是健康老齡化的重要課題，特別讚賞中心安排年輕人與長者一同做手工，長者與小朋友互動產生的情感慰藉，本身就是一種強大的「心理療癒」，能顯著提升晚年生活品質。
「銀髮向學」與終身學習的理想平台
鵬程慈善基金創辦人鍾志平博士, GBS, JP 在會上分享其一直倡導的「銀髮向學」理念，強調這所中心的成立為「終身學習」提供了絕佳平台。他節錄指：「持續學習能讓長者的豐富閱歷煥發新光彩，這種『邊學邊樂、邊樂邊學』的模式是提升生命品質的理想形態。」銀光社以「四季主題」打造的空間，讓長者在舒適環境中參與養生與文化課程，有助於長者在陪伴中感受溫暖，實現「活到老、學到老」的心願。
跨專業協作共建安老新模式
多位業界專家亦就不同專業範疇提供前瞻見解。中山大學附屬第一醫院何文教授則展望大灣區合作，他表示：「期待兩地在醫療資源上互補長短，透過科技賦能與智慧設施，共同探索跨境智慧安老的新範式。」；明心醫療集團創辦人注冊藥劑師孫耀燦先生提出「藥愛守護」概念，透過開發全港首個手機派藥APP，實現居家藥物管理。他強調：「透過精準記錄，能有效防止長者吃錯或漏吃藥物，保障用藥安全。」；安老服務協會前主席魏仕成先生則探討了「AI 與長者的未來」，他指出科技介入應具備溫度，「AI感應器能在危急時刻提供即時支援，讓長者在社區內安好地生活，減少孤獨感。」
銀光社日間中心的落成，標誌著香港安老服務邁向新里程。針對認知障礙症引入全港首創的「四季主題」空間，配合智能科技，有效緩解「日落症候群」，並強化社區醫療銜接。中心結合「醫社合一」與「長幼共融」理念，為長者提供專業照護與終身學習平台。這不僅是應對人口老齡化的創新實踐，更深刻體現了銀光社「銀髮向學」點亮人生的宗旨，補充社區資源不足。是次統籌及公關，由慈善機構-醫療健康推廣協會負責，協會期望日後與不同持份者，一起推動社區健康。