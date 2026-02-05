年糕卡路里｜最肥竟然係呢款？煎蘿蔔糕竟屈居亞軍 一方法可減少熱量攝取

新年除了到處拜年，也一定要大吃賀年食品！食年糕代表步步高陞，不過其實是熱量炸彈？下文即將為大家拆解不同年糕的卡路里！
*卡路里以每100克計算(約為兩片)
第十一位：蒸馬蹄糕(114卡路里、糖14克)
雖然馬蹄糕的卡路里最低，但其主要由馬蹄粉和糖組成，屬高升糖食物，關注血糖人士不宜食得太多。
第十位：蒸蘿蔔糕(139卡路里)
雖然蘿蔔糕用料豐富，但蒸蘿蔔糕是眾多年糕中最低卡路里，約只有139kcal，不過仍差不多相當於一碗飯。
第九位：蒸芋頭糕(157卡路里)
蘿蔔糕和芋頭糕都屬於熱量較低的年糕，如以蒸的方法炮製，再可減少額外脂肪，亦較易消化。
第八位：蒸糖年糕(254卡路里)
糖年糕糖分較少，加上以蒸的方式烹調，屬於卡路里較低的食物。
第七位：煎芋頭糕(292卡路里)
煎芋頭糕比蒸芋頭糕高逾100卡路里，有營養師提醒，煎糕時應注意用油分量，並盡量用易潔鑊煎，可將用油量再減少。
第六位：蒸椰汁年糕(302卡路里、糖31.2克)
椰汁年糕本來的卡路里較高，但如改以蒸的方式，可將卡路里減少逾半，比較健康。
第五位：蒸黃金糕(312卡路里)
黃金糕由木薯粉、大量的砂糖及牛油製成，因此就算只是蒸製而成，仍有312卡路里，相當驚人。
第四位：煎馬蹄糕(384卡路里、糖14克)
馬蹄糕相對上比較低脂，但其高糖分和高碳水化合物含量依然具有「致肥陷阱」。
第三位：煎蘿蔔糕(409卡路里)
蘿蔔糕本身屬於高熱量、高油脂、高鈉的食物製作時常加入臘腸、臘肉且經由煎炸，若再沾醬，熱量會更驚人。
第二位：煎黃金糕(582於路里)
剛才提及過黃金糕本身已經屬高熱量食物，如果再煎炸而成，兩片就已經近600卡路里。
卡路里冠軍：煎椰汁年糕(846卡路里、糖31.2克)
椰汁年糕因加入了椰汁，令其脂肪含量本來已比年糕更高，再以油加以煎炸，如再加上蛋漿煎會額外提高熱量。
不過營養師認為，年糕一年才食一次，只食一兩件並不會造成大問題。但強調年糕不能當成正餐，亦不要每餐都食。