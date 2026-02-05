咳嗽、便秘、搬重物 可誘發疝氣

提起小腸氣(疝氣)，不少人認為是男士「專利」，其實男女老幼皆有風險。它是由於腹腔薄弱導致器官突出的常見疾病，初期症狀不明顯，易被忽略，但若延誤治療，恐致腸道壞死、腹膜炎等嚴重後果。 香港專科外科專科醫生劉卓靈指，疝氣根據常見的發生部位，可分為4類，「最常見是腹股溝疝氣，男性患者佔多數；發生於大腿與腹部相接處的股疝氣，則女性較多見；臍疝氣發生於肚臍周圍，常見於嬰兒或肥胖人士；最後是切口疝氣，發生於以往外科手術切口或疤痕部位。」

男女都可患上 以為只有男士才會患小腸氣的印象，原因是男性腹股溝位置容易出現先天性管道未閉合，導致患病率高達27%，遠高於女性的3%。劉卓靈續指，後天因素也有影響，「例如長期腹部受壓、慢性咳嗽、便秘、小便困難、長期提取重物、進行劇烈運動、肥胖、腹壁肌肉流失，以及腹部手術後遺症等，均有可能成為誘發小腸氣的因素。」故肥胖、呼吸困難人士，都屬高危一族。 絞扼性疝氣可致命 小腸氣初期症狀可能不明顯，但病情會隨時間逐漸加重。典型症狀包括腹部或腹股溝出現軟性腫塊，常於站立、咳嗽或提重物時出現，平躺後腫塊消失；腫塊附近有隱痛、脹痛，用力時痛感加劇，部分患者會有沉重、拉扯感。劉卓靈提醒，若未能及時治療，或顯著提升嚴重併發症風險，「腫塊會逐漸增大且無法復位，形成『嵌頓性疝氣』。此時腸道被腹壁卡住，先引發腸梗阻，出現劇烈腹痛、發燒、嘔吐等症狀，進一步會發展為『絞扼性疝氣』，腸道血液供應中斷導致壞死。若壞死腸段破裂，細菌進入腹腔會引發腹膜炎，嚴重時可致敗血症，危及生命。」

外科手術根治 醫生會作臨床檢查，輔以超聲波或電腦斷層掃描等作出診斷，治療上必須採用外科手術。劉卓靈表示，「微創疝氣修補手術(腹腔鏡疝氣修補手術)只須在肚臍上開一個1公分的切口及兩個0.5公分的穿刺孔，30至60分鐘便能完成修補。」微創手術可在日間手術中心進行，術後當天即可出院，毋須留院觀察。術後1至2天，患者可恢復輕量日常活動，1周可恢復輕量工作，1個月內避免劇烈運動。同時，應避免突然提起重物、強烈咳嗽和便秘時過度用力；維持健康體重及腹腔壁肌肉量；有慢性咳嗽、前列腺增生等問題應盡快求醫，有助預防疝氣發生或復發。

雙側都要檢查 45歲的陳先生，某日發覺右側腹股溝有一個小腫塊，站立或用力時特別明顯，平躺後會消失。由於沒有明顯疼痛，一直沒有理會，直至健康檢查方診斷為右側腹股溝疝氣；而超聲波檢查發現左側腹股溝區域也有一個較小但已形成的疝氣。劉卓靈解釋，「腹股溝疝氣大概有兩成機率是雙側性的，即使初期僅單側出現症狀，另一側也可能存在潛在的結構缺陷。」於是醫生為陳先生同時處理雙側問題，既避免未來再次手術，也防止嚴重併發症風險。術後一周陳先生已能正常行走且無不適感。