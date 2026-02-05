2026賀年優惠｜余仁生推四大新春優惠 $18.8加購皇牌珍寶鮑魚｜精選膠囊折實後再88折｜野生冬蟲夏草折實再額外95折｜滿額送黃金冬蟲夏草

農曆新年將至，又是時候要辦年貨了！農曆新年將至，不少人都開始為自己及家人張羅賀年禮品及補身好物！主打中式養生保健的余仁生，今年新春推出一系列限時優惠，由人氣保健膠囊、滋補級冬蟲夏草，以至應節賀年食品通通有折，無論是拜年送禮，抑或為新一年調理身體，都是入手好時機！

快閃優惠（一）｜震撼破底價 $18.8 加購皇牌珍寶鮑魚 只限 3 天 ！

於2月6日至8日期間，於余仁生門市購物滿淨值$168即可以破底價$18.8加購甘香陳皮鮑魚（3隻珍寶裝）／姬松茸鮑魚（3隻珍寶裝）1罐（標準價$89），每單交易只限換購1件，數量有限，換完即止。