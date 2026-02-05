熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-05 18:19
更新：2026-Feb-05 18:19

2026賀年優惠｜余仁生推四大新春優惠 $18.8加購皇牌珍寶鮑魚｜精選膠囊折實後再88折｜野生冬蟲夏草折實再額外95折｜滿額送黃金冬蟲夏草

(資料由客戶提供)

農曆新年將至，又是時候要辦年貨了！農曆新年將至，不少人都開始為自己及家人張羅賀年禮品及補身好物！主打中式養生保健的余仁生，今年新春推出一系列限時優惠，由人氣保健膠囊、滋補級冬蟲夏草，以至應節賀年食品通通有折，無論是拜年送禮，抑或為新一年調理身體，都是入手好時機！

快閃優惠（一）｜震撼破底價$18.8加購皇牌珍寶鮑魚 只限3

於2月6日至8日期間，於余仁生門市購物滿淨值$168即可以破底價$18.8加購甘香陳皮鮑魚（3隻珍寶裝）／姬松茸鮑魚（3隻珍寶裝）1罐（標準價$89），每單交易只限換購1件，數量有限，換完即止。

甘香陳皮鮑魚（3隻珍寶裝） 姬松茸鮑魚（3隻珍寶裝）

快閃優惠（二）｜精選保健膠囊一日快閃優惠 折實後再享額外88

余仁生於27日推出一日限定快閃優惠，多款人氣保健膠囊以超值價發售，折後再享額外88折，低至$176/盒，性價比相當高，優惠只限27日一天！

下列膠囊優惠價$199再額外88

．全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊（加強配方）（50粒裝）標準價$338

此產品採自優質冬蟲夏草的蟲草菌絲體，特別加入「中華被毛孢」，配合現代生物工程技術培養而成。配方主打補腎益肺，有助提升免疫力及改善呼吸系統，適合關注鼻敏、容易疲勞或加速病後恢復體力人士日常服用。

．安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）（50粒裝）標準價$338

此產品蘊含三重靈芝精粹，包括紫芝提取物、赤靈芝「破壁」孢子粉及赤靈芝菌絲體，有效紓緩入睡前精神緊張、有助加快入睡，以及提升整體睡眠質素。適合生活節奏急速、易醒或長期睡眠不足人士。

．祛濕寶膠囊（60粒裝）標準價$338

此產品為天然草本提煉，透過加強補氣、健脾胃的中醫概念，推動脾胃運作，加速身體循環，從而排走體內濕氣，告別頭重重，回復精神活力，同時改善濕腫，令體態輕盈。此配方特性平和，溫而不燥，適合大眾化體質。

．烏髮生膠囊（60粒裝）標準價$338

此產品與本地大學教授聯手處方，含多種天然草本成分，加入野生冬蟲夏草，有助滋陰補血、補肝益腎，減少脫髮機會，令髮絲烏黑亮麗、豐盈強韌。

下列膠囊買21再額外88

．消脂纖瘦膠囊（60粒裝）標準價$338

此產品為天然草本提煉，加入有助消脂的草本成分，助身體維持正常排便，排出代謝廢物。排宿便﹑修肚腩，助體重管理，告別中央肥胖。配合清淡飲食及運動習慣服用。適合身形管理、關注腰腹脂肪或久坐少動人士。

．強筋健骨關節寶膠囊（60粒裝）標準價$338

此產品為天然草本提煉，透過補肝腎、養氣血的中醫概念，祛風、散寒、除濕，暢通經絡，改善氣血運行，或有助於紓緩反覆發作的關節痛楚包括肩頸、腰膝、手指、腳踝等，同時透過健脾養血，達致強筋健骨。此產品以溫補為主，不傷脾胃，適合關注氣血不足而引致的抽筋、關節酸麻、刺痛及動作不暢順人士。

．前列寶精煉軟膠囊（30粒裝）標準價$338

此產品由天然草本成分精製，無添加西藥成分，採用靈芝孢子油調節前列機能；番茄紅素油樹脂維持前列健康；南瓜籽油減少頻繁去洗手間，守護男士生命腺！

快閃優惠（三）｜指定盒裝野生冬蟲夏草限時折扣 折實價後再95

26日至19日期間，余仁生指定盒裝冬蟲夏草推出限時優惠，折實後再享額外95*

下列野生冬蟲夏蟲買21再額外95

．精選蟲草皇（1両裝）｜標準價$22,900

．特級冬蟲草（1両裝）｜標準價$19,900

．特選冬蟲草（1両裝）｜標準價$17,500

精選蟲草皇（1両裝）標準價$22,900 特級冬蟲草（1両裝）標準價$19,900 特選冬蟲草（1両裝）標準價$17,500

下列冬蟲夏草專享一口價 折實後同樣可再享額外95

．精選冬蟲草（1両裝）｜一口價$10,988｜標準價$16,500

．精選冬蟲草（半両裝）｜一口價$5,699｜標準價$8,580

．冬蟲草（半両裝）｜一口價$4,999｜標準價$7,580

精選冬蟲草（1両裝）一口價$10,988 精選冬蟲草（半両裝）一口價$5,699 冬蟲草（半両裝）一口價$4,999

*優惠不可與其他折扣或優惠券同時使用。

賀年優惠（四）｜足金賀歲 蟲草獻瑞 消費滿額送黃金冬蟲夏草

余仁生更同步推出「足金賀歲‧蟲草獻瑞」，由即日起至316日期間，余仁生會員於門市或網店購買野生冬蟲夏草（袋裝或盒裝）或野生冬蟲夏草膠囊，累積消費滿淨值$68,000，即可獲贈六福珠寶黃金冬蟲夏草一條，約重1.4克，價值約$3,000。優惠名額僅限100份，送完即止，適合高端送禮或收藏！

六福珠寶黃金冬蟲夏草 野生冬蟲夏草膠囊 野生冬蟲夏草（1両）

