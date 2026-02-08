規律生活更健康 研究：生理時鐘紊亂或增認知障礙風險

早睡早起確實身體會更好，甚至可以對抗大腦退化。美國一項涵蓋逾2千人的大型研究發現，生理時鐘紊亂可能會增加認知障礙的風險，而活動高峰期出現在較晚時間的人，認知障礙風險更會增加45%。

追蹤活動與休息時間 根據該項刊載在《Neurology》的研究，生理時鐘較弱且不規律的人更容易罹患認知障礙症，尤其是日常活動高峰期出現在較晚時間的人，即比較晏起的人，面對的風險會更高，故此認為有固定作息時間非常重要，每天最好在相近時間起床及就寢。

該研究追蹤2,183名平均年齡79歲的成人，他們參與研究時沒有患認知障礙症。每位參加者需要佩戴放在胸前的小型心臟監測器12天，藉以追蹤休息與活動時間。研究人員分析生理時鐘模式後，監測參加者約3年，期間176人被診斷患上認知障礙。

2.5倍認知障礙症風險 研究團隊利用相對振幅等指標衡量節律強度，評估參加者每一天最活躍及最不活躍時段的差異，並依節律強度將參加者分為3組。結果顯示，生理時鐘最弱組別的727人中有106人認知障礙，最強組別728人中僅31人罹病。調整因素後最弱節律組的認知障礙風險是最強組的近2.5倍。