感冒要多食維他命C？醫：過量攝取小心適得其反 做好2件事先係根本

多吃維他命C能讓感冒更快好？不少人一感冒就猛吞維他命，希望加速康復，但這個流傳多年的坊間說法，真有科學根據？耳鼻喉科醫生王曜院長近日指出，維他命C的確與免疫功能相關，有助增強免疫力、促進修復，但並非「吃愈多、好愈快」，大量攝取反而可能引起腸胃不適、腹瀉，多喝水、多休息才能真正幫助身體恢復健康。

維他命 C 為何重要？醫：身體重要「免疫彈藥」 維他命C不只是一般營養素，更是維持免疫系統運作的重要角色。王曜院長表示，維他命C屬於強效抗氧化劑，對細胞有保護作用，可協助身體修復。另外維他命C也有助於提升免疫系統功能，特別是白血球對抗病原體的能力，它還參與膠原蛋白生成，對皮膚與血管健康相當重要。

維他命 C 有助縮短病程？「多休息、多喝水」更重要 不少人因此將維他命C與「對抗感冒」劃上等號，認為只要多補充，就能快速恢復。對此王曜院長指出，一般健康族群若平時大量補充維他命 C，並不能完全預防感冒發生。不過，在免疫壓力較大的特殊族群，例如長期處於寒冷環境、或從事高強度訓練的運動員，適度補充維他命C，可能有助於維持免疫系統穩定運作、具有一定的預防效果。 至於感冒後才開始補充，是否真的有用？王曜院長解釋，研究發現，長期有補充維他命C習慣的人，在感冒後病程可能略為縮短，平均約半天左右，但效果並不明顯，無法完全消除所有感冒不適症狀。因此，維他命C僅能作為輔助角色，不能取代感冒時最重要的照護原則，那就是多休息、多喝水。