反覆胸痛求醫 竟發現心臟血管「有石頭」差啲冇命

心臟冠狀動脈嚴重鈣化猶如血管「長石頭」，不僅增加心肌梗塞與心因性休克風險，也讓心導管治療難度大幅提高。

一名72歲餐飲業者，近期在短短一周內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗及活動即喘等症狀，緊急就醫後發現，其心臟冠狀動脈主幹存在巨大鈣化結節，且左迴旋支血管已完全阻塞，病況相當危急。經中國醫藥大學附設醫院冠狀動脈及結構性心臟病治療科團隊評估後，利用「經皮機械循環輔助裝置(MCS)」進行手術護航，經心臟血管系副主任羅秉漢指導下，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，協助病人即時脫離險境，兩天內即轉出加護病房，順利出院回家。

「急性心肌梗塞」併發心因性休克 一年內死亡率近六成

心臟冠狀動脈嚴重鈣化猶如血管「生石頭」，不僅增加心肌梗塞與心因性休克風險，也讓心導管治療難度大幅提高。冠狀動脈及結構性心臟病治療科醫生黃信鎰表示，該名患者屬於典型「複雜高風險心導管治療(CHIP)」個案。根據分析台灣健保資料庫長達15年的大型研究「CSiT-15」顯示，急性心肌梗塞一旦併發心因性休克，短期死亡率高達四至五成，一年內死亡率更接近六成，治療風險極高；而這類高風險患者，臨床上也常同時伴隨嚴重的冠狀動脈鈣化。

黃信鎰醫生進一步說明，臨床統計指出，在接受心導管介入治療的患者中，約有二至三成合併中重度血管鈣化，特別好發於高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患。由於脂肪斑塊長期堆積於血管壁，逐漸硬化形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術往往難以撐開，因此在這類高風險手術中，常需搭配更進階的鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能在安全條件下完成治療，爭取病人生機。

冠狀動脈及結構性心臟病治療科陳科維主任指出，經皮機械循環輔助裝置(MCS)的介入，能為高風險複雜心導管治療提供關鍵支持，主要體現在以下三個面向：