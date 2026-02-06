突然好想食炸雞！只因壓力大唔係餓 營養師教5招提防情緒性暴食

暴食不是因為飢餓？有營養師指出，若突然想着食物，並出現有進食衝動，可能不一定與飢餓有關，而是情緒壓力所致的行為。營養師指出，有5大方法可以穩定情緒，提防情緒性暴食。

突然好想食炸雞！只因壓力大唔係餓 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人在面對情緒壓力時，會選擇透過食物來尋求安慰，這種現象稱為「情緒性暴食」。當你突然想狂吃甜品或鹹酥雞，吃完又感到罪惡，可能需要檢視自己的感受。高敏敏指出，情緒性暴食常在以下情緒下發生：

壓力

抑鬱

孤單

生氣

焦慮

疲憊 一旦出現以上情緒，飲食就會成為一種轉移情緒或尋求控制感的方式。

如何分辨「真餓」與「情緒餓」？ 高敏敏指出，可以透過HALT四個問題來幫助釐清當下的狀態，以及認清真餓和情緒餓的特徵： H – Hungry：我是真的肚餓嗎？

A – Angry：我是不是在生氣？

L – Lonely：我是不是感到孤單？

T – Tired：我是不是太累了？ 真的餓的特徵： 通常吃甚麼都可以，願意吃正餐。 胃部有空空的感覺。 吃飽後能夠停止。 情緒餓的特徵： 突然想吃特定食物(如甜的、鹹酥雞、炸物等)。 吃得愈多愈空虛，停止不了。 吃完後感到罪惡感或內疚感。

如何避免情緒性暴食？ 情緒性暴食也可以有方法避免，高敏敏教以下5大方法，以穩定情緒，改善暴食情況： 1. 穩定血糖波動 三餐定時定量，避免跳餐與拖延。

每餐倡導「高纖碳水 + 蛋白質 + 好油脂」的搭配。 2. 補充營養素以穩定情緒 攝取維他命B6(深綠色蔬菜、全穀)，以幫助腦神經運作及舒緩壓力。

選擇鎂(堅果、香蕉)有助肌肉放鬆，並降低焦慮。

增加色胺酸(南瓜子、豆腐、乳酪、雞蛋)的攝取，以分泌快樂激素。 3. 高壓時避免刺激性食物 減少咖啡、酒精、精緻糖和油炸物的攝取，因為這些會導致情緒波動。