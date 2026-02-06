熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-06 07:00
更新：2026-Feb-06 07:00

突然好想食炸雞！只因壓力大唔係餓 營養師教5招提防情緒性暴食

暴食不是因為飢餓？有營養師指出，若突然想着食物，並出現有進食衝動，可能不一定與飢餓有關，而是情緒壓力所致的行為。營養師指出，有5大方法可以穩定情緒，提防情緒性暴食。

突然好想食炸雞！只因壓力大唔係餓

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人在面對情緒壓力時，會選擇透過食物來尋求安慰，這種現象稱為「情緒性暴食」。當你突然想狂吃甜品或鹹酥雞，吃完又感到罪惡，可能需要檢視自己的感受。高敏敏指出，情緒性暴食常在以下情緒下發生：

  • 壓力

  • 抑鬱

  • 孤單

  • 生氣

  • 焦慮

  • 疲憊

一旦出現以上情緒，飲食就會成為一種轉移情緒或尋求控制感的方式。

壓力大胃痛｜3款茶改善腸易激綜合症（am730製圖） 壓力大胃痛｜3款茶改善腸易激綜合症（am730製圖） 壓力大胃痛｜3款茶改善腸易激綜合症（am730製圖） 壓力大胃痛｜3款茶改善腸易激綜合症（am730製圖）

如何分辨「真餓」與「情緒餓」？

高敏敏指出，可以透過HALT四個問題來幫助釐清當下的狀態，以及認清真餓和情緒餓的特徵：

  • H – Hungry：我是真的肚餓嗎？

  • A – Angry：我是不是在生氣？

  • L – Lonely：我是不是感到孤單？

  • T – Tired：我是不是太累了？

真的餓的特徵：

  1. 通常吃甚麼都可以，願意吃正餐。

  2. 胃部有空空的感覺。

  3. 吃飽後能夠停止。

情緒餓的特徵：

  1. 突然想吃特定食物(如甜的、鹹酥雞、炸物等)。

  2. 吃得愈多愈空虛，停止不了。

  3. 吃完後感到罪惡感或內疚感。

7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖）

如何避免情緒性暴食？

情緒性暴食也可以有方法避免，高敏敏教以下5大方法，以穩定情緒，改善暴食情況：

1. 穩定血糖波動

  • 三餐定時定量，避免跳餐與拖延。

  • 每餐倡導「高纖碳水 + 蛋白質 + 好油脂」的搭配。

2. 補充營養素以穩定情緒

  • 攝取維他命B6(深綠色蔬菜、全穀)，以幫助腦神經運作及舒緩壓力。

  • 選擇鎂(堅果、香蕉)有助肌肉放鬆，並降低焦慮。

  • 增加色胺酸(南瓜子、豆腐、乳酪、雞蛋)的攝取，以分泌快樂激素。

3. 高壓時避免刺激性食物

  • 減少咖啡、酒精、精緻糖和油炸物的攝取，因為這些會導致情緒波動。

4. 高壓時選擇「安全零食」

  • 如蒟蒻條、海苔、毛豆、無糖爆米花、切片青瓜、無調味堅果、希臘乳酪、低醣蛋白棒等，這些低熱量且營養的小點心可作為替代方案。

5. 進餐時不滑手機

  • 專注於進食，慢慢咀嚼，養成有意識的進食習慣，避免不知不覺暴食。

  • 營養師提醒，情緒性暴食是一種身體與心理的訊號。溫柔地覺察自我，學會照顧情緒，這也是在好好照顧自己的身體。

