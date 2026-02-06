突然好想食炸雞！只因壓力大唔係餓 營養師教5招提防情緒性暴食

暴食不是因為飢餓？有營養師指出，若突然想着食物，並出現有進食衝動，可能不一定與飢餓有關，而是情緒壓力所致的行為。營養師指出，有5大方法可以穩定情緒，提防情緒性暴食。
突然好想食炸雞！只因壓力大唔係餓
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人在面對情緒壓力時，會選擇透過食物來尋求安慰，這種現象稱為「情緒性暴食」。當你突然想狂吃甜品或鹹酥雞，吃完又感到罪惡，可能需要檢視自己的感受。高敏敏指出，情緒性暴食常在以下情緒下發生：
壓力
抑鬱
孤單
生氣
焦慮
疲憊
一旦出現以上情緒，飲食就會成為一種轉移情緒或尋求控制感的方式。
如何分辨「真餓」與「情緒餓」？
高敏敏指出，可以透過HALT四個問題來幫助釐清當下的狀態，以及認清真餓和情緒餓的特徵：
H – Hungry：我是真的肚餓嗎？
A – Angry：我是不是在生氣？
L – Lonely：我是不是感到孤單？
T – Tired：我是不是太累了？
真的餓的特徵：
通常吃甚麼都可以，願意吃正餐。
胃部有空空的感覺。
吃飽後能夠停止。
情緒餓的特徵：
突然想吃特定食物(如甜的、鹹酥雞、炸物等)。
吃得愈多愈空虛，停止不了。
吃完後感到罪惡感或內疚感。
如何避免情緒性暴食？
情緒性暴食也可以有方法避免，高敏敏教以下5大方法，以穩定情緒，改善暴食情況：
1. 穩定血糖波動
三餐定時定量，避免跳餐與拖延。
每餐倡導「高纖碳水 + 蛋白質 + 好油脂」的搭配。
2. 補充營養素以穩定情緒
攝取維他命B6(深綠色蔬菜、全穀)，以幫助腦神經運作及舒緩壓力。
選擇鎂(堅果、香蕉)有助肌肉放鬆，並降低焦慮。
增加色胺酸(南瓜子、豆腐、乳酪、雞蛋)的攝取，以分泌快樂激素。
3. 高壓時避免刺激性食物
減少咖啡、酒精、精緻糖和油炸物的攝取，因為這些會導致情緒波動。
4. 高壓時選擇「安全零食」
如蒟蒻條、海苔、毛豆、無糖爆米花、切片青瓜、無調味堅果、希臘乳酪、低醣蛋白棒等，這些低熱量且營養的小點心可作為替代方案。
5. 進餐時不滑手機
專注於進食，慢慢咀嚼，養成有意識的進食習慣，避免不知不覺暴食。
營養師提醒，情緒性暴食是一種身體與心理的訊號。溫柔地覺察自我，學會照顧情緒，這也是在好好照顧自己的身體。