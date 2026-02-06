手術安全 麻醉師不可缺

手術室中除了有醫生、護士，也有麻醉科醫生。一般人接受手術時必未清楚麻醉師的工作，麻醉科專科醫生葉鑫源指出，他們主要負責病人在手術或其他醫療程序中的麻醉管理，確保安全。 幾時要麻醉？ 麻醉通常在需要進行手術、診斷性程序或其他侵入性醫療操作時使用。這些情況包括但不限於：外科手術、內窺鏡檢查、牙科手術，以及某些醫美程序。此外，麻醉也可能用於緩解慢性疼痛或進行特定的診斷性程序。 麻醉主要可分為三類，包括： 全身麻醉：使病人完全失去意識，通常用於大多數外科手術。

區域麻醉：僅麻醉身體的一部分，如硬膜外麻醉或脊髓麻醉，常用於下肢手術。 局部麻醉：只麻醉特定的小區域，適用於小型手術或診斷程序。

個人化麻醉計劃 手術前，麻醉師會先與病人進行詳細的面談，了解其健康狀況、過去的麻醉經歷及任何過敏反應。病人接著要進行身體檢查，部分人要進行實驗室檢查，如血液檢查和心電圖，評估麻醉風險。 麻醉師會根據病人的健康狀況和手術類型，制訂個人化的麻醉計劃，包括選擇適當的麻醉藥物及劑量，同時考慮病人的年齡、體重、過往病歷及心理狀態，確保手術過程中病人的安全和舒適。手術過程中，麻醉師負責管理麻醉的給予，及持續監控病人的生命體徵，包括心率、血壓、呼吸頻率及血氧飽和度，隨時調整麻醉藥物的劑量以確保病人穩定。

手術後，麻醉師會在恢復室監控病人的恢復情況，確保麻醉效果逐漸消退且病人無不適反應，及評估病人的疼痛控制需求，並根據需要給予適當的鎮痛藥物。

腦部影響非永久 麻醉是一項精準的技術，風險包括過敏反應、呼吸問題、心血管問題及術後併發症等。全身麻醉後，病人可能會出現噁心和嘔吐，這是因為麻醉藥物對腦部嘔吐中樞的影響。此外，手術後的生理反應，如疼痛或焦慮，也可能導致食慾不振。另外，病人在清醒後，常常會感到困倦或意識模糊，這是由於麻醉藥物的殘留作用，情況通常在幾小時內改善。