定期檢查 及早揪出腎癌

腎癌被稱為「無聲殺手」，經常在毫無預兆的情況下悄然發展至晚期，為患者帶來嚴重，甚至致命的健康影響。泌尿外科專科醫生黃家榮稱，高危人士應定期接受檢查，及早發現患病以提高存活率。 高危族群 逾50歲男士(尤其60至70歲)

吸煙人士

肥胖(BMI逾30)

高血壓

家族病史，包括遺傳性症候群(如馮希佩–林道症)

慢性腎衰竭患者 腫瘤增大始有徵狀 腎臟位於腹膜外，被脂肪和軟組織包圍，腫瘤往往潛伏生長多年而不易被察覺。症狀一般在腫瘤增大或發生轉移後才開始出現，常見的早期症狀包括血尿、腰痛及腹部硬塊。腎功能衰退初期沒有明顯症狀，因人體有兩個腎臟，即使其一腎臟功能不全，另一個也能代償；但若腎功能持續下降，或出現下肢或眼瞼水腫、貧血、噁心及嘔吐、皮膚癢感及呼吸困難等問題。

早期5年存活率達九成 由於健康意識提升，加上影像檢查普及，約七成半腎癌患者能在早期發現，早期腎癌5年存活率可高達90%，惟晚期則降至不足20%。現時雖無腎癌篩查可做，但黃家榮建議定期接受腎臟超聲波，若檢查結果正常，就可每隔一至兩年再檢查；如發現異常，則需進一步的電腦掃描或磁力共振檢查以確診。

機械臂精準切除腫瘤 早期腎癌治療以手術為主，包括局部腎切除或根治性腎切除，治癒率可達九成。近年機械臂微創手術技術成熟，能夠精準移除腫瘤的同時保留更多正常腎組織。中晚期患者則主要為免疫治療，例如PD-1/PD-L1抑制劑，激活免疫系統攻擊癌細胞。

若患者須切除一邊腎臟，另一邊健康腎臟一般能維持正常功能，但應定期監測。患者應控制血壓、血糖及膽固醇水平，並採取低鹽飲食，避免濫用止痛藥，減輕腎臟負擔。長遠只有約一至兩成患者或發展為慢性腎衰竭。

晚期易多重器官衰竭 晚期腎癌引致多重器官衰竭並不罕見，主要原因有三。 1. 癌細胞轉移：癌細胞可透過血液或淋巴系統擴散到肺、肝、骨骼及腦部，並摧毀這些器官的功能，難以正常運作，危及生命。 2. 全身性發炎反應：腫瘤的存在會促使細胞激素(cytokines)釋放，導致身體出現強烈的全身性發炎反應，造成血管功能失調和嚴重水腫，進而影響不同器官的功能。嚴重時可能引發「瀰漫性血管內凝血」(DIC)，形成微血管血栓，阻礙血液供應。