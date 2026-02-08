國際腦癇日｜近四成人不知癲癇症已正名為腦癇症 公眾認知不足仍存謬誤 遇發作謹記「守望相助」

腦癇症是本港四大腦科疾病的其中之一，按發病率估算，每20人之中就有一人曾有腦癇發作。香港腦癇基金會近日一項調查更發現，有逾六成受訪者不清楚「癲癇症」已正名為「腦癇症」，反映公眾欠缺有關知識，期望未來可再加強對於腦癇及其他腦科疾病的支援及教育，促進腦癇患者其融社會。

腦癇症即指大腦功能出現問題，引起陣發的短暫性腦功能紊亂，成因包括中風、遺傳、腦部感染、自體免疫疾病、腦部結構及病變問題等；而誘發發作的常見因素則包括睡眠不足、壓力、月經、過量酒精、咖啡及未按指示服藥等。

分為「全腦性」及「局部性」

全腦性發作(大發作)：影響大部分或整個腦部。患者從一開始便會失去知覺，可能會尖叫一聲然後全身僵硬、繼而暈倒，四肢會隨著陣攣抽搐。初時患者可能會暫停呼吸而臉色轉藍，亦可能咬破舌尖、失禁，發作通常會持續1至3分鐘。

局部性發作(小發作)：有些局部腦癇不會影響知覺。患者在發病期間會保持清醒，只有面部、手部或腿抽搐，有時會伴有針刺或灼熱等特殊感覺，一般持續1至5分鐘就會自行停止；另一種局部腦癇發作則會令人失去知覺。