國際腦癇日｜逾六成人不知癲癇症已正名為腦癇症 公眾認知不足仍存謬誤 遇發作謹記「守望相助」

腦癇症是本港四大腦科疾病的其中之一，按發病率估算，每20人之中就有一人曾有腦癇發作。香港腦癇基金會近日一項調查更發現，有逾六成受訪者不清楚「癲癇症」已正名為「腦癇症」，反映公眾欠缺有關知識，期望未來可再加強對於腦癇及其他腦科疾病的支援及教育，促進腦癇患者其融社會。

非精神或心理疾病 腦癇症即指大腦功能出現問題，引起陣發的短暫性腦功能紊亂，成因包括中風、遺傳、腦部感染、自體免疫疾病、腦部結構及病變問題等；而誘發發作的常見因素則包括睡眠不足、壓力、月經、過量酒精、咖啡及未按指示服藥等。

分為「全腦性」及「局部性」 全腦性發作(大發作)：影響大部分或整個腦部。患者從一開始便會失去知覺，可能會尖叫一聲然後全身僵硬、繼而暈倒，四肢會隨著陣攣抽搐。初時患者可能會暫停呼吸而臉色轉藍，亦可能咬破舌尖、失禁，發作通常會持續1至3分鐘。 局部性發作(小發作)：有些局部腦癇不會影響知覺。患者在發病期間會保持清醒，只有面部、手部或腿抽搐，有時會伴有針刺或灼熱等特殊感覺，一般持續1至5分鐘就會自行停止；另一種局部腦癇發作則會令人失去知覺。

公眾認知不足 為更了解公眾對腦癇症的認識，香港腦癇基金會進行了一項簡易調查，收集了117份網上問卷，結果發現有62.4%受訪者並不知道癲癇症已正名為腦癇症；有69.2%表示曾聽過國際腦癇日，惟只有24.8%表示聽過「全球腦癇行動計劃」，反映市民對腦癇症仍存在認知及資訊斷層。 守望相助 香港腦癇基金會董事馮斌熙醫生提到，當身邊有人出現腦癇發作發作時，要記得口號「守望相助」。 守護患者：保持清醒，患者可能失去意識，所以為他記錄病發時間和情況，有助他和醫護人員跟進。