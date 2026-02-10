食多愈多咳得愈勁 7種食物好傷喉 隨時令人久咳不癒超困擾

甜食：適量的蔗糖有助降低喉嚨敏感度，而蜂蜜更能紓緩咳嗽，但甜食大多，尤其是滲雜人工添加物及油脂，容易引發過敏性咳嗽及加重發炎問題。

油炸食品：炸物通常又乾又硬，容易刺激及損傷口腔和食道黏膜，加重咳嗽、喉嚨乾癢問題。

辛辣食物：容易刺激食道黏膜，加重發炎情形。

高組織胺食物：對於本身是過敏體質的人，出現過敏症狀時宜避免食用高組織胺食物，如加工肉品、發酵食品、酒，以避免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應。

易碎或鬆散食物：吞嚥困難或喉嚨痛的人，食用餅乾、糕餅等易碎及容易產生屑屑的食物，很可能因食物太乾而被嗆到，引發咳嗽。

冰品冷飲：喉嚨痛時喝冷飲可紓緩疼痛感，但嚴重咳嗽者則要注意冷飲可能因刺激呼吸道而加重咳嗽。