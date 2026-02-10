熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Feb-10 11:30
更新：2026-Feb-10 11:30

食多愈多咳得愈勁 7種食物好傷喉 隨時令人久咳不癒超困擾

分享：
食多愈多咳得愈勁 7種食物好傷喉 隨時令人久咳不癒超困擾
adblk4

停不了的咳嗽聲，既令人尷尬又困擾，多數人以為咳不停是感冒或氣管出問題，但其實日常飲食也可能是持續咳嗽、甚至久咳不癒的因素。原因是部分食物可能刺激呼吸道、加重發炎，甚至引發過敏和胃酸倒流，進而誘發或加劇咳嗽症狀。

哪些食物容易令人咳不停？

  1. 甜食：適量的蔗糖有助降低喉嚨敏感度，而蜂蜜更能紓緩咳嗽，但甜食大多，尤其是滲雜人工添加物及油脂，容易引發過敏性咳嗽及加重發炎問題。

  2. 油炸食品：炸物通常又乾又硬，容易刺激及損傷口腔和食道黏膜，加重咳嗽、喉嚨乾癢問題。

  3. 辛辣食物：容易刺激食道黏膜，加重發炎情形。

  4. 高組織胺食物：對於本身是過敏體質的人，出現過敏症狀時宜避免食用高組織胺食物，如加工肉品、發酵食品、酒，以避免體內組織胺過多，加重咳嗽等過敏反應。

  5. 易碎或鬆散食物：吞嚥困難或喉嚨痛的人，食用餅乾、糕餅等易碎及容易產生屑屑的食物，很可能因食物太乾而被嗆到，引發咳嗽。

  6. 冰品冷飲：喉嚨痛時喝冷飲可紓緩疼痛感，但嚴重咳嗽者則要注意冷飲可能因刺激呼吸道而加重咳嗽。

  7. 易引發胃酸倒流的食物：逆流的胃酸不㡺可引起火燒心，更可引發打嗝、脹氣、嘔吐，以及咳嗽。

adblk5

假若你有持續咳嗽，就需要及早求醫找出原因，平日則要注意飲食習慣，避開一些可能會加重症狀的食物。

止咳方法｜夜咳/感冒斷唔到尾？（am730製圖） 止咳方法｜輕力咳嗽（am730製圖） 止咳方法｜鹽水漱口（am730製圖） 止咳方法｜多喝水（am730製圖） 止咳方法｜蒸洋葱汁（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送大埔超級城《金馬喜迎春》禮盒

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務