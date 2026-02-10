雪櫃咪塞爆！營養師教你賀年食材安全儲存法

農曆新年將近，家家戶戶開始大量採買賀年美食與食材，雪櫃往往成了暫存倉庫，塞得滿滿看似準備周全，卻也悄悄增加食材變質與細菌孳生的健康風險。台灣衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓營養師指出，年節期間常見的腸胃不適、腹瀉與食物中毒，往往不是吃壞餐桌上的菜，而是從「採買與雪櫃管理」階段就已埋下食安風險。

過年前最常見 2 大錯誤：買太多、塞太滿 李佩霓主任表示，過年前最常見的兩個錯誤行為，就是「買太多」與「塞太滿」。不少人辦年貨前未先盤點雪櫃庫存，導致冷凍肉類、魚類或年節食材重複購買，食材一放就放到忘記，存放時間拉長，自然增加變質風險。她提醒，冷凍並非萬能，只是延緩腐敗，並不能讓食材永久安全。

採買前先盤點雪櫃 只買「真的吃得完」 李佩霓主任建議，採買前可先清點雪櫃內現有食材，再依實際用餐人數與餐次規劃菜單，只購買「真正吃得完」的分量，必要時分批購買，避免一次囤積過量，食材久放變質。這樣不僅能降低食安風險，也能減輕年節期間備餐與收拾的負擔。

雪櫃塞太滿 冷度不均反而助長細菌 除了買太多，雪櫃「塞太滿」也是常被忽略的問題。李佩霓主任指出，雪櫃存放建議維持約七到八分滿，保留空間讓冷空氣流通，才能確保冷藏室溫度維持在7°C以下、冷凍室在-18°C以下。若雪櫃塞滿，冷度分布不均，反而容易讓細菌孳生，增加食物腐敗的機率。食材購買後先依每餐分量進行小分裝，並於容器上標示日期，落實「先進先出原則」，避免反覆解凍或放到忘記，導致食材變質，成為過年的食安地雷。

她也提醒，乾貨類食材如木耳、金針、香菇，可常溫保存於陰涼乾燥處，不必全部塞進雪櫃，反而有助於維持冷藏空間的穩定冷度。 過年前整理雪櫃 比囤賀年菜更重要 過年前花一點時間整理雪櫃、分類食材，能有效降低過年期間的食安風險。 李佩霓主任強調，過年飲食安全不是靠囤積，而是靠管理。過年前先把雪櫃顧好、食材規劃好，才能讓過年餐桌真正吃得安心，避免因飲食不當影響全家健康。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】