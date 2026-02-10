年廿八洗邋遢｜免成細菌溫床 5步教你清潔雪櫃

臨近年尾又要開始大掃除，除了廁所、客廳、廚房等位置，雪櫃也是一個雖然看不到，但不能被忘記的位置！雪櫃用來存放不同的食物，如果未有定期清潔，可能會變成細菌的溫床！

對於一般家用的普通雪櫃，美國飲食協會建議每周至少清潔一次，但也取決於雪櫃內的食物期限及狀況等因素。

清理雪櫃一定要計劃好，一早定下清潔日期，在食材差不多吃完、未買新食材前就是最佳的清潔時機，以免要取出食材而令其變壞。

清潔雪櫃第一步：拆除並浸泡層架和抽屜

雪櫃大部分層板和抽屜都是由塑膠或玻璃製成，如果取出後直接用熱水沖洗，可能會因冷縮熱脹而裂開。應待雪櫃內部的溫度達至室溫再取出，用暖水浸泡；如層架和抽屜太大，則可用洗潔精和暖水噴灑清潔。

清潔雪櫃第二步：噴灑雪櫃內部

以白醋或梳打粉混合清水倒入噴壺內，噴灑於雪櫃內部，可清除黏性物質，及除異味。

清潔雪櫃第三步：清洗層架和抽屜

層架和抽屜經過浸泡、污漬軟化後，可用洗潔精和水簡單清潔，待乾透後就可放回雪櫃內。