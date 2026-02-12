天寒地冬都要動起來 4個原則避免冷空氣激發心血管病

天氣凍，很多人都會偷懶不想運動，但其實即使氣溫下降，仍要維持運動，讓身體有充足的活動量，不但可提升基礎代謝、消耗熱量、增加血液流動、強化心臟，更有助加速新陳代謝、促進健康。運動時只要做好保暖和暖身，就可以安心活動，降低心血管疾病風險。
維持健康體形
事實上，冬天氣溫低總讓人想留在暖暖的被竇，幾乎忘記維持活動量對於身體有不少好處，例如可以幫助維持健康體形和瘦身。不過，天冷時外出，血壓和心跳會上升得快、肌肉也較容易拉傷，所以出門運動，一定要做好充足的熱身，並注意保暖，才能動得安全又健康。
4大運動原則
為免被冷空氣刺激，清晨較冷的時間不宜出門運動，並建議遵守以下4大原則，降低心血管疾病風險：
保暖：衣物分層穿著，讓自己可以隨體溫上升適時脫去衣物，避免流汗以致體溫驟降。運動後宜立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。
熱身：運動前要有充分的熱身，增加肌肉溫度、促進血液流動，提升肌肉、關節的靈活度和延展性，預防運動傷害，而冬季運動前的熱身時間宜比夏季為長。
補水：即使天氣寒冷，身體仍然會流失水分，當水分不足便可能導致血液過於黏稠，帶來風險。所以運動時要適時補充溫暖開水，分多次、慢慢喝，以免胃脹不適。
運動時間調整：清晨和傍晚是溫度較低的時段，出入室內外也容易因低溫造成血管收縮、血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。建議避開低溫和溫差較大時段出門運動，並建議與友人結伴而行，互相照應以策萬全。