天寒地冬都要動起來 4個原則避免冷空氣激發心血管病

天氣凍，很多人都會偷懶不想運動，但其實即使氣溫下降，仍要維持運動，讓身體有充足的活動量，不但可提升基礎代謝、消耗熱量、增加血液流動、強化心臟，更有助加速新陳代謝、促進健康。運動時只要做好保暖和暖身，就可以安心活動，降低心血管疾病風險。

維持健康體形

事實上，冬天氣溫低總讓人想留在暖暖的被竇，幾乎忘記維持活動量對於身體有不少好處，例如可以幫助維持健康體形和瘦身。不過，天冷時外出，血壓和心跳會上升得快、肌肉也較容易拉傷，所以出門運動，一定要做好充足的熱身，並注意保暖，才能動得安全又健康。