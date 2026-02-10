熱門搜尋:
健康
出版：2026-Feb-10 09:00
更新：2026-Feb-10 09:00

冬天最易甩頭髮 流汗唔抹係元兇！醫生揭脫髮伴隨5症狀需求醫

冬天易甩頭髮？有醫生指出，很多人會察覺到冬天掉頭髮的情況會比較嚴重，而原因其實不是冬天的天氣，而是有各種因素結合而成的後果。其中流汗不抹也是元兇之一。醫生指出，若出現脫髮情況時，伴隨5症狀就需及時求醫檢查。

冬天最易甩頭髮

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，根據目前的醫學研究，冬天並不是頭髮脫落的高峰季節，多項針對各族群的長期觀察研究發現，毛髮的生長與脫落確實存在季節性變化。特別是在夏末和初秋，更多的毛囊會進入休止期(telogen phase)。所以，冬天脫髮問題更多是因為多個因素疊加，包括：

1. 季節性生理周期：

  • 人體的毛囊有生長期與休止期的循環。由於夏末到秋季有更多毛囊進入休止期，掉髮高峰往往會延後2至3個月，正好落在冬季。

2. 冬季壓力與作息改變：

  • 隨著日照變短，人的情緒和睡眠品質可能下降，年末的各種壓力也會影響健康，這些因素都會誘發「休止期掉髮(Telogen effluvium)」。這種掉髮通常會延遲1到3個月出現。

3. 頭皮環境影響：

  • 冷空氣和暖氣的影響使頭皮乾燥，可能導致癢和發炎。洗頭時掉落的髮絲更容易被注意到，但這並不表示頭皮屑多和癢是代表毛囊死亡，而是環境刺激。

4. 帽子和圍巾的影響：

  • 許多人認為戴帽子會導致掉髮。事實上，只要帽子透氣且不長時間悶濕，通常不會造成掉髮。影響掉髮的主要因素是拉扯、摩擦和流汗不清潔。

預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜每天都應該洗頭（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜洗頭髮重點是洗淨頭皮（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜出頭頭皮屑可使用具控油控菌效力的洗頭水（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜頭盔最好經常清洗或每日更換內棉（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜別讓汗水在頭皮上面留太久（am730製圖）

脫髮伴隨5症狀需求醫

黃醫生提醒，若有以下情況，建議就醫評估：

  • 突然大量掉髮(一次洗頭掉很大一把)

  • 掉髮持續超過3至4個月不見改善

  • 髮線後退

  • 頭皮紅腫、脫屑

  • 女性伴隨月經亂、疲倦、貧血

冬天並不是掉頭髮的主要原因，而是時間差、壓力和頭皮環境共同作用的結果。這些因素使得原本會掉的頭髮在冬季的某個時刻集中出現，讓人誤以為冬天掉髮增加。

