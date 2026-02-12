性病檢查要定期做？淨係戴安全套點解唔夠？醫生提醒：依風險調整頻率

若對象穩定，雙方都曾接受篩檢，性生活也都安全，屬於風險相對較低的族群。但穩定不代表免疫，建議一年檢查一次即可，作為健康檢查的一部分。

隨著社會觀念的進步，不少人對親密關係持開放態度，不過其中的健康風險常被忽略。泌尿科張英傑醫生指出，許多性病在初期幾乎沒有疼痛、搔癢、紅腫等症狀，容易讓人誤以為「沒事」，實際上病毒可能早已在體內潛伏。若等到症狀明顯才就醫，可能已錯過最佳治療時機，定期檢查則有助及早發現和治療。何時應該做性病檢查？固定性伴侶也要定期做？張醫生也一一為大家說明。

有些人認為「檢查過就一定安全」，但其中也存有錯誤迷思。張英傑醫生指出，事實上性病篩檢只能反映「檢查當下」的狀態，以人類免疫缺乏病毒(HIV)為例，病毒空窗期可最長達3個月，今天篩檢正常，不代表昨天的行為沒有風險。

那麼戴安全套就萬無一失嗎？張醫生說明，如人類乳突病毒(HPV)或疱疹等可能經皮膚接觸傳染的病毒，即使全程使用安全套仍有感染可能，安全套對HPV的防護效果約為六到七成。另外，淋病、梅毒、HPV等可能經由口交傳播，不少人出現喉嚨不適時，誤以為只是感冒，但其實可能是淋病正在發作。

部分性病症狀不明顯、病灶難察覺 延誤就醫癌症風險恐增

張英傑醫生提醒，部分性病可能在感染初期幾乎沒有症狀。約七成女性與五成男性感染衣原體後未有症狀表現，大部分HPV感染者也不自知，而梅毒初期病灶也可能長在難以察覺的位置。而像衣原體、淋病、HPV等，可能分別與不孕、子宮外孕，甚至癌症風險增加相關，等到發現異常時才就醫，可能為時已晚。