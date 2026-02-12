低鹽不等於無鹽！血壓要穩「咁樣做」先可以守護心臟健康

為協助心臟內科病友與家屬正確認識高血壓、落實日常自我護理，大林慈濟醫院心臟內科團隊指出，透過正確醫療觀念建立、飲食調整與生活形態管理，有助於病友從日常細節著手，穩定血壓、降低心血管疾病風險。

穩定情緒與觀念 「三少二多」減鹽也能吃得健康 林庭光副院長表示，心臟病治療的關鍵之一在於情緒穩定，「不能緊張」往往比想像中重要。該做的治療與生活調整要確實落實，不適合的行為則應避免，長期建立正確且可執行的健康觀念，才能真正發揮治療效果。

針對病友常擔心「減鹽會吃得沒味道」，張雅芳營養師分享「三少二多」飲食原則，包括少調味品、少加工食品、低油脂，以及多蔬果、多高纖。水果建議每日攝取2份(約拳頭大)，直接食用優於打成果汁，以避免攝取過多糖分影響血糖與體重。 外食族留意隱藏鈉 低鹽不等於無鹽 張雅芳營養師提醒，湯水、醬油膏、豆瓣醬等都是常見的「高鈉地雷」，外食時可掌握「吃料不喝湯、吃飯不淋滷汁」原則，並以葱、薑、蒜、檸檬等天然辛香料取代高鈉調味料。她也強調，低鹽飲食並非完全不吃鹽，每日仍應適量攝取約6克，以維持身體正常機能。

血壓控制標準下修 及早介入更關鍵 心臟內科陳祈池醫生指出，近年高血壓治療趨勢已調整，血壓控制目標由過去的140/90，下修為130/80mmHg。早期發現、及早介入，有助於降低心血管疾病與中風等重大風險。 陳祈池醫生說明，部分人在診間量血壓時，容易因緊張導致數值偏高，形成所謂的「白袍高血壓」，因此建議病友在家中規律量測，更能反映實際血壓狀況。

「 722 」量測原則 長期守住健康防線 在量測方式上，陳祈池醫生分享好記的「722」血壓量測原則，建議連續7天、每天2個時段(起床後與睡前)、每個時段量2次(間隔1分鐘取平均值)。他提醒，高血壓往往是健康惡化的第一張骨牌，可能引發腦中風、視網膜病變與腎臟衰竭，唯有規律量測與長期追蹤，才能穩住健康防線。

藥物與生活管理並行 切勿自行停藥 除血壓量測外，飲食控制、限制酒精、控制體重、戒煙及規律有氧運動，皆有助於血壓控制。降血壓藥物須依醫生指示按時服用，若出現副作用應主動諮詢醫生，避免自行停藥或減量，以免影響治療成效。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】