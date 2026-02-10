標靶放射治療 或成前列腺癌治療主流

前列腺癌是男性常見癌症第三位，比較2014年及2023年，新症及死亡個案分別上升近1.8倍和76%，情況令人關注。標靶放射治療除用於治療甲狀腺癌，近年亦用於神經內分泌瘤及前列腺癌之上，未來更有機會成為晚期前列腺癌治療主流。 香港港安醫院—司徒拔道臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，坊間有謬誤以為前列腺癌「生得慢，唔使醫」，其實並不一定，「患者或出現尿頻、尿流細弱、血尿徵狀，由於與前列腺肥大徵狀相似，一半患者確診時，癌症已侵蝕前列腺附近組織(第三期)，甚至擴散至骨、肝、肺(第四期)。」

出現抗藥性 早期前列腺癌一般會以積極監察、外科手術、放射治療和荷爾蒙治療去處理，而到晚期的話，除放射治療和荷爾蒙治療外，還會使用化療、標靶治療等。蘇子謙續指，「前列腺癌細胞依賴雄性荷爾蒙生長，荷爾蒙治療的作用是降低體內睾酮水平，減慢癌細胞生長，甚至凋亡。同時採用雄性荷爾蒙受體路徑抑制劑(ARPI)，有助將睾酮壓得更低，減低抗藥性。惟抗藥性仍然會隨時間出現，約1.5年後進入『去勢治療無效』階段。」

輻射殺癌細胞 「去勢治療無效」雖然較難處理，但不代表「冇得醫」。近年醫學界引入標靶放射治療Lu-177-PSMA技術，當中PSMA代表「前列腺特異性膜抗原」，屬跨膜蛋白，逾八成患者的腫瘤表面有PSMA可用作治療生物標記。蘇子謙解釋，「藥物可透過PSMA追蹤並吸附於癌細胞上，當癌細胞將藥物吸收，藥物就會釋放輻射線，破壞癌細胞。輻射只有3毫米短射程，可減少對正常組織的破壞。」

延長存活期 研究指出，標靶放射治療用於去勢治療無效前列腺癌患者，相對標準治療，無惡化存活期及存活期分別提升5.3個月和4個月，而且51%患者接受標靶放射治療後，腫瘤縮小甚或消失，而標準治療下，只有3.1%患者腫瘤縮小。標靶放射治療亦有其副作用，包括疲倦、嘔心、口乾和貧血，多屬輕微狀況及可處理。 蘇子謙指出，標靶放射治療為靜脈輸液，每6星期一次，每次15至20分鐘，最多做6個療程。由於涉及輻射，患者須在隔離病房接受治療，治療前後亦要大量飲水，以便排出藥物代謝物及多餘輻射，直至患者體內輻射程度減低，方可離開。

治療後如常生活 77歲的唐先生因為頭暈、身體虛弱求診，抽血檢查發現前列腺特異抗原(PSA)高達1,700(正常值為4或以下)，接受荷爾蒙治療加口服標靶藥後情況好轉，PSA下降至0.2。惟PSA半年後轉升，再做化療但療效不理想，並影響行動能力，行一段短路程就要休息。尋求新治療下嘗試標靶放射治療，接受兩次療程之後病情明顯改善，PSA由9.7下降至0.8，並可如常生活和運動。 最新研究發現，即使患者未出現「去勢治療無效」情況，採用標靶放射治療配合荷爾蒙治療，無惡化存活期亦較理想，未來有望推前使用。