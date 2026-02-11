著襪瞓覺可治失眠！點先防止焗出臭腳？醫生教3招選襪條件

天氣冷，容易手腳冰冷的人穿襪睡覺的更好？有醫生指出，天氣寒冷下，雙腳冰冷是難以入眠的因素之一，所以有些人會選擇穿襪子睡覺，既保暖又助眠。不過，有人會擔心可能會造成腳氣而卻步。醫生提醒，襪子要有3大條件才可以發揮幫助睡眠的最佳功效。

點先防止焗出臭腳？ 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，在寒冷的冬季，睡覺時常常因雙腳冰冷而睡不著。儘管你身體已經暖和，腦袋也開始放鬆，但如果腳冷、麻、僵，都會讓你無法入睡。一般人會有以下3大迷思：

1. 襪子會壓迫血管，影響血液循環？ 除非你穿的是醫療壓力襪，只要穿的是普通保暖襪，就不會影響血流。通常是患者本來已經有血液循環問題，如糖尿病周邊神經病變、嚴重動脈硬化或長時間穿過緊鞋子行走。 2. 襪子會造成腳氣？ 腳氣是黴菌感染，而不是因為穿襪子過久造成的。健康的人在冬天汗液分泌本來就少，若睡前有洗腳、擦乾，並穿乾淨襪子，就不會發生感染問題。但如果本來就有腳氣在治療中，就不建議穿襪子睡。 3. 襪子會把腳趾甲擠到瘀血？

這種情況需要長時間反覆摩擦或撞擊，穿襪子睡覺是完全不會導致這種問題的。 著襪瞓覺可治失眠！ 相反，其實穿襪睡覺對健康有益處。黃醫生指出，穿襪子可以保持腳部的溫暖，有助促進血管放鬆，幫助核心體溫下降，從而發出「可以入睡」的信號。所以，穿襪不僅僅為身體「加熱」保暖，更是有助身體「散熱」，因此當腳無法散熱時，大腦就以為是早上，結果造成失眠。因此，對於某些人來說，襪子不僅僅是保暖工具，更是進入睡眠狀態的開關。

3招選襪條件 不過，黃醫生提醒，如果想穿襪睡覺，也要注意確保襪子「鬆、乾、暖」，才可以發揮最好效果： 暖：選擇不緊、不悶且透氣的襪子；

乾：並確保在睡前保持腳乾淨；

鬆：腳趾有空間活動。 這與個人體質有關，如果你覺得穿上襪子不舒服，則不要強迫自己。 黃醫生指，穿襪子睡覺不會影響人們的健康，最關鍵的是選擇自己感到最舒適的方式。就算不使用襪子，使用暖被，熱水袋，甚至是薄氈毯，都可以達到放鬆及獲得良好的睡眠的目標。若你的腳在冬季經常感到寒冷，不妨嘗試穿上襪子；如果不穿襪子也沒關係，適合自己的方式，才是可以帶來好睡眠的最佳選擇。